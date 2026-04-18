Kaos i Göteborg, våldsamheter i Mellerud och Kiev, samt påvliga uttalanden

Helgen präglades av flera allvarliga händelser runt om i världen och i Sverige. I Göteborg avlöste falsklarm och verkliga brott varandra, medan en dramatisk filminspelningsscen i Masthuggskajen fick polisen att rycka ut. I Mellerud ledde ett verkligt brott till gripanden efter en grov misshandel. Internationellt skakade en dödlig skjutning Kiev och påven Leo XIV kommenterade kontroversiella uttalanden gällande president Trump och krigföring.

Strax före klockan 18 på lördagen fick Göteborg spolisen flera samtal som beskrev en pågående och allvarlig misshandel vid Masthuggskajen. Vittnen rapporterade om en situation där flera personer sparkade på ett liggande offer. När polispatruller skyndsamt ryckte ut till platsen visade sig dock den uppseendeväckande misshandeln vara en iscensatt scen under en filminspelning. Enligt polisens hemsida lämnade patrullerna platsen med en tydlig uppmaning till filmteamet att framöver informera polisen i förväg om liknande inspelningar för att undvika onödiga utryckningar och oro bland allmänheten.

Samtidigt rapporterades om en separat och allvarlig händelse i Mellerud under lördagen. Vid 15.30-tiden larmades polisen till Storgatan där en man i 70-årsåldern uppges ha blivit misshandlad, inklusive sparkar mot huvudet. Mannen fördes till sjukhus med okänt skadeläge. Polisen agerade snabbt och lyckades gripa två misstänkta gärningspersoner i omgivningarna – en man i 65-årsåldern och en kvinna i 70-årsåldern. Duon misstänks för grov misshandel. Ytterligare misstankar om försök till misshandel och förolämpning riktas mot mannen.

Internationellt skakade en dödlig skjutning Ukrainas huvudstad Kiev på lördagseftermiddagen. Enligt stadens borgmästare Vitalij Klytjko krävde dådet flera liv och skadade ett okänt antal personer. Skjutningen ska ha ägt rum i en livsmedelsbutik i stadsdelen Holosijivskyj. Polis och specialstyrkor kallades till platsen, och motivet bakom dådet var vid tidpunkten okänt.

I en separat nyhetsnotis kommenterade påve Leo XIV uttalanden som tolkats som ett svar på kritik från USA:s president Donald Trump. Påven uttryckte beklagan över att hans ord hade misstolkats och betonade sitt ointresse av att debattera med Trump. Han förklarade att ett uttalande om hur 'tyranner' ödelägger världen, som särskilt amerikanska medier kopplade till Trump, hade skrivits långt innan presidenten kommenterade påvens fredsbudskap. Påven menade att uttalandet ändå uppfattades som ett försök att inleda en ny debatt med presidenten. Ordväxlingen mellan påven och Trump inleddes sedan presidenten kritiserat påvens fredspredikan medan kriget i Iran fortsatte.

Tillbaka i Sverige rapporterades om en misstänkt grov misshandel i Jordbro, söder om Stockholm. Polisen larmades till ett bostadshus vid 15.04 på lördagen och en man kunde gripas en timme senare. Presstalesperson Ola Österling från polisen kunde av integritetsskäl inte ge fler kommentarer kring omständigheterna kring gripandet. Flera personer har förts till sjukhus, men deras skador beskrivs som icke livshotande och skadebilden som oklar.

I Malmö utreds ett misstänkt mord efter att en kvinna i 60-årsåldern hittats död i en bostad i Limhamn strax före midnatt på fredagen. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet var oklara rubricerades händelsen som mord. En person greps och platsen spärrades av. Enligt Sydsvenskan är den misstänkte en man i 60-årsåldern som befann sig i bostaden och själv hade larmat polisen. Han anhölls senare som skäligen misstänkt för mord.

Slutligen inträffade en trafikolycka på E4 vid Tureberg under lördagseftermiddagen, där en personbil och en motorcykel var inblandade. Räddningstjänst och ambulanshelikopter var på plats, och E4 var inledningsvis avstängd i södergående riktning. Trafiken släpptes dock på igen efter att vägen befriats från hinder.

I ett separat inlägg på Truth Social attackerade Donald Trump även Natolandet Spanien, med hänvisning till landets finanssiffror och dess bidrag till Nato. Han beskrev situationen som sorglig och kritiserade Spanien för att bidra med nästan ingenting till alliansen. Trump har tidigare kritiserat Spanien och dess premiärminister Pedro Sánchez för deras hållning i konflikter med Iran och Israel, samt för landets vägran att tillåta användning av militärbaser för krigföring





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Göteborg Mellerud Kiev Misshandel Filminspelning

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »