Kaos i Peruansk Valrörelse, Nordkorea Provocerar, Våld och Inställda Framträdanden

Nyhetsanalys som täcker de senaste händelserna i Peru där ett kaotiskt val försenar resultatet, Nordkoreas robotprovokationer, en misstänkt sprängning i Sverige, Kanye Wests allt fler avbokningar på grund av kontroversiella uttalanden, samt en återkallelse av barnmat på grund av potentiellt sabotage.

Den peruanska valrörelsen präglas av kaos och osäkerhet. En månad efter valet väntar fortfarande peruanska väljare på att få veta vilka två kandidater som kommer att göra upp om presidentposten. Trots att ungefär 93 procent av rösterna har räknats, fortsätter förvirringen. Av de ursprungliga 35 presidentkandidaterna har den tidigare presidentdottern Keiko Fujimori säkrat en preliminär ledning med 17 procent av rösterna.

Bakom henne utspelar sig dock en dramatisk kamp mellan vänsterkandidaten Roberto Sánchez Palomino och den ultrakonservative Rafael López Aliaga, där marginalerna är mycket små. Situationen förvärras ytterligare av att omkring 15 000 röster måste räknas om efter ett val som på många platser kantades av problem. Brist på valmaterial tvingade fram förlängningar av röstningsperioden, och i samband med oroligheterna greps fyra personer misstänkta för brott mot vallagarna. Denna turbulens i Peru sätter fingret på de djupa politiska och sociala spänningar som råder i landet. Internationellt fortsätter Nordkorea att provocera med upprepade robotavfyrningar. Sydkorea och Japan rapporterar att landet under april månad genomfört ytterligare en ballistisk robotprovokation mot Japanska havet. Detta markerar den fjärde incidenten av sitt slag under endast en månad. Enligt sydkoreanska militära källor skedde avfyrningen tidigt på söndagsmorgonen, lokal tid. Sydkorea understryker att man upprätthåller en tät och nära dialog med sina allierade, Japan och USA, för att hantera denna eskalerande säkerhetssituation. Under tiden har en misstänkt sprängning inträffat i Sverige där ett fönster och delar av en fasad på en lägenhet förstördes. Lyckligtvis kom ingen person till skada. Räddningstjänsten initialt misstänkte en bilexplosion, men polisen har inte bekräftat denna teori. En förundersökning har inletts gällande allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott avseende brandfarliga och explosiva varor. En man i 80-årsåldern har gripits misstänkt för flera brott, inklusive grovt vållande till annans död, grov vårdslöshet i trafik och grovt rattfylleri. Bilen i fråga har tagits i beslag. På kultursidan drabbas rapparen Kanye West av fler konsekvenser av sina antisemitiska uttalanden. Nu har även den schweiziska fotbollsklubben FC Basel stoppat hans planerade konsert. West önskade uppträda på klubbens arena i Basel den 26 juni, men förfrågan har avslagits med hänvisning till klubbens värderingar. Denna avbokning följer på en rad liknande beslut. Tidigare i veckan ställdes planerade spelningar i Polen och Frankrike in, och Storbritanniens regering har nekat honom visum för en festivaluppträdande. Wests tidigare uttalanden har lett till en dominoeffekt av avbokningar och begränsningar för artisten. Inom sportvärlden har Bayern München meddelat att anfallsstjärnan Serge Gnabry ådragit sig en lårskada. Exakt hur länge han blir borta är oklart, men tyska medier spekulerar i att hans säsong kan vara över och att han riskerar att missa sommarens VM. I en oroande händelse har en tillverkare i Österrike återkallat barnmatsburkar på grund av misstänkt sabotage. Råttgift kan ha tillförts produkterna, och tillverkaren Hipp varnar för att konsumtionen kan vara livsfarlig. Vidare har två män i Jordbro, söder om Stockholm, blivit hundbitna. En av dem har omfattande skador och förs till sjukhus. Hunden har omhändertagits och polisen utreder händelsen som vållande till kroppsskada samt brott mot hundlagen. I Ungern är det klart att Peter Magyar tillträder som ny premiärminister den 9 eller 10 maj, efter att hans parti säkrat en majoritet i parlamentet. Slutligen rapporterar amerikanska myndigheter att minst 17 personer har avlidit i amerikansk immigrationens förvar under årets första kvartal





