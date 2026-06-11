Kaos i VM-premiären: Mexiko segrar över ett kollapsande Sydafrika

Mexiko inledde sitt hemma-VM med seger på Azteca, men matchen präglades av Sydafrikas totala sportsliga haveri och kritik mot Fifas biljettpriser.

För fyrtio år sedan stod Mexiko senast som värdnation för fotbolls-VM, och förväntningarna inför denna premiär var därför inget mindre än astronomiska. Det hade gått trettiosex dagar sedan det här landslaget först samlades för att förbereda sig inför turneringen, en tid präglad av en stark övertygelse om att vägen mot en kvartsfinal och eventuellt ännu längre krävde gemensamma uppoffringar och ett strävsamt, kollektivt arbete.

Stommen i det mexikanska laget hade plockats ur sina respektive ligor långt i förväg för att svettas och svetsas samman i en intensiv träningsperiod. Både nationen och spelartruppen hade väntat på detta ögonblick med en nästan religiös hängivenhet, och när avsparken närmade sig kändes den legendariska Azteca-stadion som en tryckkokare där locket precis hade börjat svaja.

Nationalsången vrålades ut med en kraft som kändes i hela kroppen, trots att Fifa tydligen hade försökt reglera bort den traditionella mexikanska uppställningen med raka armar över brösten. Spelarna skenade in i matchen med en energi som lovade mycket. Redan efter åtta minuter kom ledningen genom Julian Quinones, och bollen landade i samma östra målbur där Manuel Negrete en gång i tiden flygde in en drömvolley när Mexiko senast vann en VM-match på hemmaplan.

Då var Javier Aguirre den mittfältsterrier som levererade bollen, men nu var han förbundskaptenen som med stor intensitet försökte hålla tempot uppe, trots att motståndet visade sig vara fullkomligt obegripligt svagt. Sydafrika hade anlänt över havet med ett rykte om att vara ett lag på frammarsch, ett välcoachat kollektiv med god taktisk koll. Verkligheten på planen blev dock en helt annan.

Sydafrika stod för en insats som var så gräslig att man i ett annat sammanhang hade kunnat misstänka att det rörde sig om en läggmatch. De var svaga både med och utan bollen, och deras beslutsfattande var katastrofalt. Särskilt livsfarlig var deras ovana att försöka bygga upp spelet bakifrån utan att ha den tekniska kapaciteten att lyckas. Under mer än hundra minuters speltid lyckades de knappt med en enda sak korrekt; inte ett enda anfall eller spelmoment fungerade.

Detta haveri personifierades av Sphephelon Sithole, en mittfältare som redan innan matchen var impopulär, men som nu lyckades leverera sin karriärs absolut mest misslyckade insats. Varje aktion gick fel, och kronan på verket blev ett baklängesmål samt ett rött kort. Som om detta inte vore nog lyckades sydafrikanerna dra på sig ytterligare ett rött kort, vilket fullbordade fiaskot.

Hade Sydafrika mött ett mer skoningslöst motstånd hade matchen kunnat sluta i ett totalt blodbad, men hemmalaget verkade nästan vilja jämna ut oddsen för att undvika en alltför pinsam utklassning. Deras egen prestation var egentligen inte mycket mer än ordinär, men det var lätt att känna sympati för matchhjältarna. Julián Quiñonez, som hade en tuff uppväxt i en fattig del av södra Colombia tillsammans med sin mamma, mormor och tre systrar, fick nu skina.

Likaså Raúl Jiménez, som efter två VM utan en enda startplats och en period där han nästan mista livet på planen, äntligen fick sin upprättelse. Trots dessa personliga triumfer var matchen som helhet av låg kvalitet, och inramningen blev en besvikelse i förhållande till förväntningarna. Azteca-stadion är i sig själv magnifik, men Fifas blinda biljettstrategi blev tydlig redan i premiären. Trots att högtalarna proklamerade ett fullt hus fanns det hundratals tomma stolar.

De som faktiskt hade råd med biljetterna kom uppenbarligen från en helt annan social miljö än Mexikos traditionella fotbollspublik, vilket ledde till att det var påfallande tyst under stora delar av matchen. När publiken stämde upp i 'Cielito Lindo' lät det fortfarande fantastiskt, men man hade hoppats på ett vulkanutbrott av passion. Istället fick man ett tamt scoutbål. VM-elden är nu tänd, och man får bara hoppas att den växer sig starkare, högre och vildare under turneringens gång





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