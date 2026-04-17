Kaos och segeryra i Hockeyallsvenskan – MFF-målvakt attackerad efter match

En uppmärksammad incident där Malmö FF:s målvakt Robin Olsen attackerades av en inhoppare efter slutsignalen i en Hockeyallsvensk finalmatch präglade kvällen. Samtidigt fortsätter den politiska debatten kring Storbritanniens EU-medlemskap, en fransk regissör får skärpt straff för sexuella övergrepp och en välkänd domare har gått bort.

Kvällens Hockeyallsvenska finalmatch mellan Björklöven och Karlskoga bjöd på dramatik utöver det vanliga. Björklöven tog en viktig seger med 4–2, vilket ger dem en 2–0-ledning i matcher. Segern innebär att de nu bara är två segrar från att säkra en efterlängtad plats i SHL. Målen gjordes av Marcus Nilsson och Lenni Killinen, där Killinen dessutom nätade två gånger. Trots en reducering från Tim Barkemo kunde hemmalaget hålla undan och säkra segern.

Men den dramatiska vändningen på planen överskuggades snabbt av en uppmärksammad incident vid slutsignalen. Malmö FF:s målvakt Robin Olsen utsattes för en attack av Karlskogas inhoppare Leon Hien. Händelsen uppstod efter att Olsen visat sitt missnöje mot hemmapubliken som buade ut Pontus Jansson, som fick bäras ut på bår med en befarad knäskada. 'Vi vet inte vad det är för skada, men jag är rädd att det är något. Han är min närmaste vän, klart att jag reagerar', förklarade en upprörd Olsen för TV4 efter matchen. Trots den upprörda situationen uttryckte Olsen även lättnad över segern: 'Jag blev bara otroligt glad och lättad. Jag firar och ja...' Attacken var snabb och omedelbar efter slutsignalen, och flera spelare drogs snabbt in i upphettade ordväxlingar. Situationen belyser den intensitet och känslomässiga påfrestning som kan uppstå i avgörande idrottsmatcher.

Parallellt med sportnyheterna fortsätter diskussionen kring Storbritanniens relation till EU. Enligt en ny rapport från The Guardian önskar sig 53 procent av britterna en återanslutning till unionen. Mätningen, som genomförts av YouGov på uppdrag av medborgarkampanjen Best for Britain, visar en markant förändring i opinionen tio år efter Brexitomröstningen. Särskilt anmärkningsvärt är stödet bland Labour-väljare, där hela 83 procent vill se ett nytt EU-medlemskap. Bland väljare för det Konservativa partiet och Reform UK är siffrorna lägre, 39 respektive 19 procent. Tom Brufatto, chef för policyfrågor vid Best for Britain och rapportens huvudförfattare, menar att ett återinträde i EU skulle vara fördelaktigt för Storbritannien, med tanke på det osäkra läget både nationellt och internationellt. Han betonar att det inte bara är berättigat utan även absolut nödvändigt för regeringen att ompröva sin hållning gentemot Europa.

Inom kulturvärlden har en uppmärksammad dom gällande sexuella övergrepp fått ytterligare en vändning. Den franske regissören Christophe Ruggia, som tidigare dömts för att ha förgripit sig på en minderårig skådespelare, har fått sitt straff skärpt. En domstol har nu höjt straffet från fyra till fem års fängelse. Fallet har beskrivits som Frankrikes första stora #metoo-rättegång. Skådespelerskan Adèle Haenel, 37, anmälde Ruggia för övergrepp som skedde när hon var mellan 12 och 14 år gammal. Hon anklagade samtidigt den franska filmindustrin för att inte ta itu med problemet. Ruggia, 61, dömdes ursprungligen i februari 2025 till fyra års villkorlig dom och beordrades att bära elektronisk fotboja i två år. Han regisserade Haenel 2002 i filmen Hemlängtan, som handlar om en incestuös relation mellan en pojke och hans autistiska syster.

Svensk fotboll har också förlorat en framstående profil. Förre toppdomaren Lars-Åke Björck har avlidit vid en ålder av 88 år. Björck var en flitig domare i både fotbollsallsvenskan och på internationell nivå, och räknas som en av sin tids mest framstående inom sporten. Efter sin aktiva karriär fortsatte han att verka som vice ordförande i både Uefas och Fifas domarkommittéer. Förre elitdomaren Jonas Eriksson beskriver Björck som en otroligt viktig person för svenska domare, en varm, snäll och humoristisk person som alltid stod på domarnas sida och erbjöd fantastiskt stöd.

Utanför sportens och rättsväsendets värld har en konsertavbokning fått uppmärksamhet. Kanye Wests planerade spelning i Polen i juni har ställts in, meddelar arrangören. Avbokningen sker efter att den polska regeringen signalerat att man ville stoppa konserten. Konserten, som skulle ha ägt rum den 19 juni 2026 på Schlesien stadion, kommer inte att genomföras av formella och juridiska skäl, enligt ett pressmeddelande från arenans chef Adam Strzyzewski. Även ekonomiska nyheter har präglat dagen, då Stockholmsbörsen lyfte kraftigt efter positiva besked från Iran gällande trafiken i Hormuzsundet. Dessa besked ledde även till en markant nedgång i oljepriset. Vid stängning hade OMXS-index vuxit med 2,1 procent, medan ett fat Nordsjöolja kostade omkring 89 dollar, en nedgång på 10 procent. Även gaspriserna sjönk betydligt. Samtidigt meddelar Swedbank att den driftstörning som drabbade banken tidigare i veckan nu är åtgärdad, även om vissa kunder fortfarande väntar på sina pengar. Banken uppger att den absoluta merparten av de försenade betalningarna har nått sina mottagare, men att en mindre andel fortfarande är på väg och beräknas anlända först på måndag.





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

