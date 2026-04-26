Kaos och skottlossning under Vita huset-pressmiddag – presidenten evakuerad

Skottlossning bröt ut under den årliga Vita huset-pressmiddagen, vilket ledde till att presidenten och flera ministrar evakuerades. En beväpnad person har dödats. Händelsen utreds.

En dramatisk händelse utspelade sig under den årliga Vita huset-pressmiddagen, en tillställning där presidenten och journalister samlas för att fira pressfriheten och relationen mellan administrationen och media.

Mitt under förberedelserna för presidentens tal, då han satt bredvid fru Melania Trump på podiet i den stora festsalen, hördes plötsligt höga, skarpa ljud som snabbt förvandlade den festliga atmosfären till kaos och panik. Omedelbart utbröt en evakuering, och presidenten fördes i säkerhet av säkerhetspersonal. Rapporter från CNN indikerar att ljuden kom från skottlossning, vilket bekräftades av säkerhetspersonal under en livesändning.

Situationen var minst sagt skrämmande för de närvarande, med bilder som visade beväpnade säkerhetsagenter med dragna vapen och gäster som sökte skydd under borden. Vittnesmål från en reporter i livesändningen beskriver hur han hörde skottlossning i lobbyn och sedan blev nedtryckt på golvet av en polis. Han beskriver en kaotisk scen där han såg skytten ligga på golvet och fortsätta avfyra skott, trots att polisen försökte övermanna honom.

Vittnet betonade hur snabbt polisen agerade och hur skrämmande situationen var, och att han inte kunde ge en tydlig beskrivning av skytten. Enligt uppgifter från CNN har en beväpnad person blivit dödad i hotellets lobby efter en konfrontation med säkerhetspersonal. Händelsen har naturligtvis väckt frågor om säkerheten kring presidenten och vid offentliga evenemang. Galans presentatör meddelade från scenen att det finns en plan att fortsätta middagen senare under kvällen, men det är oklart om och när detta kommer att ske.

Presidenten själv har uttryckt en önskan att återvända och hålla sitt planerade tal, men Secret Service, som ansvarar för presidentens säkerhet, avråder starkt från detta. Deras prioritering är att säkerställa presidentens säkerhet och att inte utsätta honom för ytterligare risker. Händelsen har naturligtvis skakat om deltagarna och skapat en känsla av otrygghet. Det är ännu oklart vilka motiv som låg bakom attacken, och en utredning har inletts för att klargöra omständigheterna kring händelsen.

Säkerhetsåtgärderna vid liknande evenemang kommer sannolikt att skärpas i framtiden för att förhindra att liknande incidenter inträffar igen. Den omedelbara reaktionen från säkerhetspersonalen har dock hyllats som snabb och effektiv, vilket troligen förhindrade att situationen blev ännu värre. Denna incident understryker vikten av robusta säkerhetsåtgärder vid evenemang där högt uppsatta politiker deltar. Det är en påminnelse om att hoten mot ledande politiker är reella och att säkerhetspersonal måste vara beredda att agera snabbt och effektivt i krissituationer.

Händelsen kommer utan tvekan att leda till en översyn av säkerhetsprotokollen vid framtida evenemang av detta slag. Det är också viktigt att komma ihåg de som var närvarande under händelsen och som upplevde den skrämmande situationen. Deras vittnesmål ger en viktig inblick i händelseförloppet och hjälper till att skapa en mer fullständig bild av vad som hände.

Utredningen kommer att fokusera på att identifiera skyttens motiv och att fastställa om det fanns några förvarningar eller tecken på att en attack var planerad. Det är också viktigt att undersöka om det fanns några brister i säkerhetsåtgärderna som bidrog till att attacken kunde genomföras. Denna händelse kommer att få långtgående konsekvenser för säkerheten kring presidenten och vid offentliga evenemang i framtiden.

Det är en mörk dag för pressfriheten och för relationen mellan administrationen och media, men det är också en påminnelse om vikten av att stå upp för våra värderingar och att fortsätta att kämpa för en fri och oberoende press





Aftonbladet / 🏆 5. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vita Huset Pressmiddag Skottlossning Presidenten Evakuering

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vita huset: USA till Pakistan för Iransamtal – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

– Vittnen: Skottlossning på flera håll i MaliSkottlossning hörs på flera håll i Mali, bland annat nära huvudstaden Bamakos internationella flygplats, enligt vittnesuppgifter.

Read more »

Omfattande polisinsats, olyckor, skottlossning och vattenläckor – här är nyhetslägetEn sammanfattning av dagens nyheter som inkluderar en polisinsats i Linköping, en trafikolycka i Örebro, skottlossning i Mali, problem med sengångare i Florida, nyheter från tv-serien 'The White Lotus', en vattenläcka, en brand, politiska uttalanden om matmomsen och energikrisen, samt rapporter om attacker mot fartyg och en makaber upptäckt i Colorado.

Read more »

Sammanfattning av nyheter – SM-guld, flygplatskaos, skottlossning och merEn blandning av nyheter från sport, resor, brottslighet och djurliv. Thorengruppen vinner SM-guld i innebandy, förseningar på flygplatser, oroande händelser i Mali och döda sengångare i Florida.

Read more »

Skottlossning vid Vita husets korrespondentmiddag – Trump evakueradesPresident Donald Trump evakuerades från Vita husets korrespondentmiddag i Washington DC efter rapporter om skottlossning i hotellets lobby. En beväpnad person har dödats. Händelsen är unik i evenemangets historia.

Read more »