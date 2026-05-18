Kaos och triumfer i Europa: Mourinho till Real Madrid och Alonso till Chelsea

En djupdykning i veckans mest betydande fotbollsnyheter, från sensationella tränarövergångar i Spanien och England till historiska uppflyttningar i Tyskland och dramatiska ligavslut i Skottland.

Den internationella fotbollsvärlden skakar just nu i grunden efter en rad sensationella nyheter som rör både tränarstolar och spelartransfers. En av de absolut största nyheterna är beskedet om att Jose Mourinho återvänder till Real Madrid .

Den portugisiska tränaren, känd under smeknamnet The Special One, har nått en muntlig överenskommelse om ett tvåårskontrakt med den spanska gigantklubben. Mourinho, som tidigare ledde laget mellan 2010 och 2013 och då lyckades säkra både ligatiteln och den inhemska cupen, förväntas resa till Madrid senare i veckan för att formellt skriva på avtalet.

Med en imponerande meritlista som inkluderar framgångar i Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma och Fenerbahce, samt två Champions League-titlar, kommer han nu att försöka återupprätta sin dominans i Spanien efter en tid som tränare för portugisiska Benfica. Samtidigt genomgår Chelsea en omfattande förändring i sin ledning. Efter att klubben tidigare under säsongen valt att avsluta samarbetet med Liam Rosenior, har man nu presenterat Xabi Alonso som den långsiktiga ersättaren.

Alonso, som tidigare har lämnat djupa spår i både Bayer Leverkusen och som spelare i Real Madrid, har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig hela vägen till år 2030. Den spanske tränaren har uttryckt en stark ambition att bygga ett lag som kan konkurrera på den absoluta högstanivån och slåss om de största troféerna. Alonso kommer dock inte att ta över truppen omedelbart, utan hans uppdrag inleds formellt den 1 juli efter säsongens slut.

Det är tydligt att Chelseas ägare vill satsa på stabilitet och en tydlig filosofi under ett långt tidsperspektiv. I Tyskland har vi bevittnat en sann sportslig saga när det lilla laget Elversberg från Spiesen-Elversberg lyckats med det närmast omöjliga och säkrat en plats i Bundesliga nästa säsong. Genom att knipa andraplatsen i 2.

Bundesliga har de skrivit in sig i historieböckerna som laget från den minsta staden någonsin att delta i den tyska högstaligan, med en befolkning på endast 13 000 invånare och en arena som rymmer maximalt 10 000 åskådare. Detta står i stark kontrast till dramatiken i den skotska ligan, där Hearts var extremt nära att bryta en decennielång dominans från Celtic och Rangers.

Hearts ledde serien under hela våren, men i den avgörande matchen mot Celtic vände hemmalaget resultatet i slutminuterna. Daizen Maeda avgjorde matchen till 2–1 i den 87:e minuten, vilket innebar att Celtic återigen tog hem titeln. För den svenska anfallaren Benjamin Nygren blev det en bitter eftersmak trots en succéartad debutsäsong, då han fick nöja sig med silvret i skytteligan efter att ha gjort 16 mål. Vidare har FA-cupfinalen på Wembley levererat spänning när Manchester City besegrade Chelsea med 1–0.

Matchens enda mål kom i den 72:e minuten efter en snygg kombination där Erling Haaland hittade Antoine Semenyo centralt i straffområdet. Semenyo lyckades överlista målvakten Robert Sanchez med en elegant klackspark som säkrade segern för City. Under tiden kokar det i Liverpools läger. Stjärnan Mohamed Salah har riktat hård kritik mot laget och potentiellt även mot tränaren Arne Slot via sociala medier efter en förlust mot Aston Villa.

Salah efterlyser en återgång till den identitet som kännetecknar klubben, den så kallade heavy metal-fotbollen, och betonar att denna anfallande stil är icke förhandlingsbar för alla som ansluter till klubben. Avslutningsvis ser vi flera tunga namn lämna sina klubbar. Robert Lewandowski, 37 år, lämnar FC Barcelona efter att ha varit en av världens mest produktiva anfallare sedan han anlände från Bayern München 2022. Klubben hyllar honom som en legend som lämnar ett outplånligt avtryck i den spanska storstaden.

Även svenske Emil Krafth lämnar Newcastle efter en resa som startade 2019. Trots perioder av skador har Krafth varit en viktig del av truppen och har 50 landskamper för Sverige. Ett känslosamt avsked via klubbens sociala kanaler markerade slutet på hans tid i Premier League.

Slutligen rapporteras det att en namngiven engelsk mittfältare i Manchester United har erbjudits ett nytt kontrakt på två år med option på ytterligare ett, vilket tyder på att klubben vill behålla vissa kärnspelare i sin pågående ombyggnadsprocess





