Kaos på isen och läktaren efter svensk tränarbragd i Schweiz

En svensk hockeytränare har lett sitt lag till mästerskapsfinal i Schweiz, men firandet överskuggades av våldsamma scener både på och utanför isen. En supporter attackerade tränaren verbalt, vilket fick spelare att agera.

Under sitt första år i Schweiz har den svenske tränare n gjort succé med sitt Fribourg. Han har lett klubben till sin första schweiziska mästerskapsfinal sedan 2013, en prestation som redan var anmärkningsvärd. Väl i den första finalmatchen mot Davos, visade Fribourg sig vara det starkare laget och tog en övertygande 3–0-ledning. Trots en viss nervositet i slutet av matchen, där Davos reducerade till 3–2, lyckades Fribourg säkra segern på bortaplan.

Matchen var dock långt ifrån fri från dramatik. I slutet av den första finalen utbröt kaotiska scener. Det var inte en bortdömd kvittering från Davos efter en lyckad coach's challenge av Rönnbergs lag som utlöste tumultet, utan en oacceptabel tackling. Med mindre än en sekund kvar på klockan kapade Davossspelaren Brendan Lemieux motståndaren Christoph Bertschy brutalt, vilket resulterade i ett matchstraff. Samtidigt som detta hände eskalerade situationen på isen med slagsmål mellan Filip Zadina från hemmalaget och Simon Seller från bortalaget. Men det var på läktaren som de mest upprörande händelserna utspelade sig. En hemmasupporter tappade fullständigt besinningen. Mannen klättrade över plexiglaset ovanför spelarbänkarna, pekade mot den svenske tränaren och överöstes honom och hans spelare med en ström av grova och kränkande ord. Situationen blev så pass allvarlig att spelarna tvingades vifta undan mannen med sina klubbor för att skydda sig. Tränaren Rönnberg agerade snabbt och tillkallade både vakter och domare. Ordningsvakter fick till slut eskortera bort den uppretade mannen. Efter matchen uttryckte tränaren sin besvikelse över publikens beteende. Han betonade vikten av att vara en förebild, särskilt när barn närvarar vid hockeymatcher. Rönnberg hoppas att Davosinledning kommer att be om ursäkt för incidenten och att de personer som agerade oacceptabelt inte kommer att tillåtas närvara vid kommande matcher. Den schweiziska ligan är hem för en rad svenskar på båda sidor. I Davos återfinns bland annat Klas Östman som assisterande tränare, samt spelarna Calle Anderson, Ludvig Claesson, Klas Dahlbeck, Rasmus Asplund och Simon Ryfors. I Fribourg spelar Patrik Nemeth, Jacob de la Rose, Marcus Sörensen och Lucas Wallmark, för att nämna några





