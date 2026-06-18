Kap Verdes historiska VM-skräll - Vozinha blev hjälten

Kap Verde chockade fotbollsvärlden genom att hålla 0-0 mot Spanien i sin första VM-match. Målvakten Vozinha hyllas för sina räddningar och har fått en explosionsartad ökning i sociala medier.

Kap Verde skrev historia i måndags när de spelade sin allra första VM-match någonsin. Motståndet var Spanien s stjärnspäckade lag, en av guldfavoriterna och forna världs- och Europamästare.

De flesta experter räknade med en enkel spansk seger, med oddset 28-1 mot Kap Verde. Men önationen visade prov på en enorm moral och kämpaglöd. Trots att Spanien hade över 70 procent av bollinnehavet och skapade flera chanser, lyckades de inte få in bollen i mål. Matchen slutade 0-0, och sensationen var ett faktum.

Hjälten blev målvakten Josimar José Évora Dias, mer känd som Vozinha. Den 40-årige veteranen stod för flera avgörande räddningar och höll nollan mot ett av världens bästa anfall. Efter slutsignalen brast han ut i gråt av lycka och omfamnades av sina lagkamrater. - Jag har jobbat hela mitt liv för det här, sade Vozinha med tårar i ögonen.

Matchen kommer att gå till historien som en av de största skrällarna i VM-sammanhang. Vozinhas insats har fått ett enormt genomslag på sociala medier. Innan matchen hade han knappt 60 000 följare på Instagram. Efter den historiska insatsen har antalet följare skjutit i höjden och passerat flera stora idrottsstjärnor.

Han har nu fler följare än alla aktiva spelare i MLB och NHL, och fler än alla utom en aktiv NFL-spelare - Odell Beckham Jr. som har 16,5 miljoner följare. Det innebär att Vozinha till och med har passerat superstjärnor som Shohei Ohtani (10,7 miljoner) och Luka Dončić (10,8 miljoner) i popularitet på Instagram. För en målvakt från en liten önation är detta en remarkabel bedrift, och det visar kraften i en oväntad VM-prestation.

Vozinha har blivit en global symbol för underdogs och en inspirationskälla för många. Kap Verdes resa till VM är i sig en saga. Landet, som ligger utanför Afrikas västkust, är ett av de minsta länderna som någonsin kvalificerat sig för ett världsmästerskap. Med en befolkning på drygt en halv miljon människor har de överkommit stora hinder.

Lagets framgång bygger på en stark laganda och taktisk disciplin, vilket de visade mot Spanien. Tränaren Bubista har fått mycket beröm för sin förmåga att organisera försvaret och maximera spelarnas potential. Den historiska poängen mot Spanien ger Kap Verde en verklig chans att avancera från gruppspelet, om de kan upprepa prestationen mot andra motståndare. För Vozinha personligen är detta kulmen på en lång karriär.

Han debuterade i landslaget redan 2012 och har varit en pålitlig sista utpost i över ett decennium. Hans insats har nu gett honom en plats i fotbollshistorien, och hans namn kommer för alltid att förknippas med en av VM:s största överraskningar. Denna match har också satt fokus på hur fotbollen kan ena och inspirera hela nationer.

Kap Verde är ett land med begränsade resurser jämfört med fotbollens stormakter, men deras prestation på planen visar att vilja och samarbete kan överbrygga skillnader. Spelarnas glädje efter matchen var smittande, och fans över hela världen har hyllat deras insats. Vozinhias tårar var ett uttryck för år av hårt arbete och uppoffringar, och de påminner oss om varför sport har en sådan kraft att röra människor.

För Kap Verde är detta bara början: de har visat att de kan mäta sig med de bästa, och deras VM-äventyr fortsätter med förnyad energi. Oavsett hur det går framöver har de redan vunnit något ovärderligt: respekt från hela fotbollsvärlden





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kap Verde Vozinha VM Spanien Fotboll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saudiarabien nästan knäckt i VM-premiären, Tunisia sparkar tränare efter förlustSaudiarabien var nära en ny jätteknall i VM men Uruguay lyckades kvittera med hjälp av en framgångsrik målvakt. Samtidigt chockerade Spanien med oavgjort mot Kap Verde och Iran vann efter spännande match mot Nya Zeeland. I Tunisien sparkades förbundskaptenen efter förlust mot Sverige.

Read more »

Fotbolls-VM: Efter Kap Verdes historiska skräll: ”Kan nog bli en nationaldag”Kap Verde stod för en pangskräll i VM och kryssade mot Spanien. Något som gladde Bobbie Friberg da Cruz, vars pappa kommer från landet. – Extremt jävla stort, säger den allsvenska profilen.

Read more »

I chock efter Zlatans ord i direktsändningZlatan Ibrahimovic sågade en kollegas analys. Det fick Thierry Henry att häpna.

Read more »

Vozinhas tårar efter matchen - mamman fick inte visumKap Verdes målvakt Vozinha blev en stor snackis under fotbolls-VM efter att ha gjort sju räddningar mot Spanien och fått miljontals följare på Instagram. Efter matchen grät han eftersom hans mamma inte kunde vara på plats på grund av visumproblem. USA:s utrikesdepartement har nu erbjudit hjälp.

Read more »