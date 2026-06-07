Sammanfattning av nyheter: Karamelodiktstipendiet tilldelas året fyra mottagare, inklusive Bo Sundström. Mette-Marit av Norge besöker sin häktade son. OPEC+ ökar oljeproduktionen, men Persiska viken blockeringar hindrar genomförande. Bolivias kongress tillåter militär inriktning mot protester. Forskare bakar bröd av Ötzi-jäst. Peruval ser jämnt mellan Fujimori och Sánchez. Militär i Nigeria frigör hundratals kidnappade av Boko Haram.

Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Michael Malmgren är årets mottagare av det象征iska Karamelodiktstipendiet som instiftades av Povel Ramel. Prisutdelningen äger rum på 'Lasse i Parken' i Stockholm, och stipendiet, som består av ett diplom, en stor strut karameller och en okänd summa pengar, gör enligt traditionen mottagarna 'ekonomiskt oberoende för resten av da'n'.

Bo Kaspers Orkester är för övrigt just nu på turné med jubileumsshowen 'Il magnifico'. Tidigare mottagare av stipendiet inkluderar among others Björn Skifs, Robyn och Kristina Lugn.under tiden fortsätter de medicinska nyheterna kring Norges krona prinsessa Mette-Marit. Henrik Mette-Marit, som lider av en progressed lungfibros och sattes upp på lungtransplantationsvårdelistan förra veckan, besökte på söndagen tillsammans med sin make, kronprins Haakon, deras son Marius Borg Høiby som är häktad och anhålls för flera allvarliga brott, inklusive våldtäkt.

Rättegången om hans eventuella frigivning ska handläggas i Oslo tingsrätt på måndag. I ett annat område har länder inom OPEC+, de mest inflytelserika oljeproducenterna, kommit överens om en blygsam produktionsökning för juli om 188 000 fat per dag, enighet nådd på en söndagsmöte ledd av Saudiarabien och Ryssland. Blockeringen av Persiska viken exporter hindrar dock de flesta medlemmar från att omedelbart kunna tillämpa beslutandet, eftersom de tekniska och logistiska hinder för att öka utsläppen är avsevärda.

Dessutom pågår en långsiktig process för att återuppta oljefält som varit nedstängda i åratal. Bolivia står inför ett politiskt och socialt upplopp. I ett kontroversiellt beslut gav kongresset presidenten Rodrigo Paz fullmakt att militär ska kunna användas mot de omfattande protester och blockader som skakar landet, riktade sig mot regeringen som anses stödd av USA. Demonstranters missnöje handlar om den allvarliga ekonomiska krisen och de stora umbärandena i det latinamerikanska landet.

Kravallpolis har flera gången, senast lördagen, ingripit för att röja upp illegala vägspärrar satta upp av protesterande. I meantime har forskare lyckats baka surdegsbröd med aktiv jäst från Ötzi, den 5000 år gamla mumien funnen i Alperna 1991. Studier av de bevarade mikroorganismerna från Ötzis kropp och mag visade att vissa jästsvampar fortfarande var levande och fullt kapabla att åstadkomma jäsning.

Forskaren Mohamed Sarhan berättar att de kunde framställa en helt normal jästingsdeg som jästade inom 24 timmar och gav ett utmärkt resultat. Resultatet publicerades i tidskriften Microbiome. Under presidentvalsvalet i Peru ser det ut att bli en jämn match mellan den konservativa kandidaten Keiko Fujimori och vänsterkandidaten Roberto Sánchez. Valet präglades av misstro mot båda kandidaterna, med anklagningar om korruption och fusk.

En valsäger i Lima uttrycker att mångaröstande kommer att rösta på 'det minst onda alternativet'. Tidigare i veckan tillkännagavs dessutom att över 400 kidnappade personer, varav många kvinnor och barn, som förts bort av terrorgruppen Boko Haram i Borno delstat, Nigeria, har frigjorts på lördagen. Den nigerianska militären sade att operationen var en 'underrättelseledd räddningsaktion' som lyckats befria 360 av de kidnappade, medan en ideell organisation anger en större siffra på totalt 416 personer.

På间den den24 julies en man i 50‑årsåldern miste livet i ett hushåll i Sverige. Polisen rapporterade att en man i 30‑årsåldern gripits för möjligt mord





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