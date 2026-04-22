Kari Parman kräver svar: Är Vänsterpartiet verkligen ett extremistiskt parti?

Kari Parman, tidigare ordförande för Gnosjö Arbetarekommun, riktar en skarp kritik mot Socialdemokraternas ovilja att samarbeta med Vänsterpartiet och kräver en tydlig definition av begreppet extremism.

I ett öppet brev riktat till Socialdemokraterna adresserar Kari Parman , tidigare ordförande för Gnosjö Arbetarekommun, en fråga som länge varit en stötesten inom svensk vänsterpolitik: på vilken grund stämplas Vänsterpartiet som extremistiskt? Parman menar att Socialdemokraterna s återkommande distansering till Vänsterpartiet inte bara är en politisk manöver, utan ett påstående som kräver saklig förklaring.

Genom åren har retoriken kring regeringsduglighet, mittenförankring och ansvar använts för att hålla Vänsterpartiet på armlängds avstånd. För Parman framstår denna hållning som problematisk då den antyder att Vänsterpartiet befinner sig utanför den demokratiska mittfåran, trots att de verkar fullt ut inom det parlamentariska systemet. Om Socialdemokraternas kritik grundar sig i historiska faktorer och Vänsterpartiets rötter i kommunismen, menar Parman att det är en dubbelmoralisk hållning. Alla etablerade partier bär på historiska arv som kan ifrågasättas utifrån dagens värderingar, men de bedöms främst utifrån sin nuvarande politik. Vänsterpartiet har genomgått en omfattande förändring, bytt namn och anpassat sig till den moderna politiska spelplanen. Att selektivt använda historien som ett vapen mot enbart ett parti underminerar den politiska ärligheten. Om det istället är den nuvarande politiska inriktningen som anses extrem, frågar sig Parman vad det specifikt är som avses. Är det förslagen om vinststopp i välfärden, ambitionen att stärka fackliga rättigheter eller de ekonomiska reformerna för minskade klyftor? Parman poängterar att politisk oenighet inte är synonymt med extremism. Extremism kräver i demokratiska sammanhang ett ifrågasättande av rättsstaten och grundläggande fri- och rättigheter, något som enligt Parman inte kan tillskrivas Vänsterpartiets nuvarande agenda. Avslutningsvis konstaterar Parman att Socialdemokraternas agerande riskerar att framstå som ren taktik och strategisk positionering snarare än ideologisk övertygelse. När de politiska gränserna ständigt flyttas för att passa dagens konjunkturer, blir etiketter som extremistisk urvattnade och missvisande. För många väljare som delar värderingar om solidaritet och jämlikhet skapar denna osäkerhet en distans som inte gagnar någon. Om Socialdemokraterna väljer att inte samarbeta med Vänsterpartiet av rent strategiska skäl bör de vara öppna med det istället för att använda svepande och tunga epitet. Politisk ärlighet kräver att man kallar saker vid deras rätta namn istället för att använda politisk bekvämlighet som en ursäkt för att exkludera potentiella samarbetspartners. Det är hög tid att Socialdemokraterna lägger korten på bordet och förklarar på vilka konkreta grunder de anser att Vänsterpartiet inte är en acceptabel partner, så att väljarna kan få en ärlig bild av de politiska skiljelinjerna och samarbetena i framtiden





