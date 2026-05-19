Karin Forseke föreslår statlig kulturmiljard för att locka privat finansiering

Den tidigare affärskvinnan Karin Forseke föreslår en ny statlig kulturmiljard för att locka fem gånger så mycket privat finansiering. För att åstadkomma detta behövs lagändringar men också att kulturens värde lyfts fram på politisk nivå generellt, enligt Karin Forseke.

Mer privata pengar till kulturen har varit ett mantra för kulturminister Parisa Liljestrand (M) som på måndagen tog emot utredningen ”Ett investeringsprogram för kultur” för breddad kulturfinansiering. Att hitta fler finansieringskällor till kultursektorn är inte inte ett svepskäl för att minska den offentliga finansieringen, framhåller Liljestrand på en pressträff: – Staten, kommunerna och regionerna har också fortsatt ett stort och viktigt ansvar för kulturens finansiering.

Det handlar alltså inte om att växla pengar från det offentliga till det privata, utan om att få den totala potten till kulturen att växa. En ny miljard i kulturbudgetet skulle kunna dra in fem gånger så mycket, enligt utredningen som också efterlyser ett perspektivskifte. Resurser till kulturen måste i högre grad än i dag ses som ”investeringar”, enligt utredaren Karin Forseke, tidigare vd för investmentbanken Carnegie.

För att åstadkomma detta behövs lagändringar men också att kulturens värde lyfts fram på politisk nivå generellt, enligt Forseke. Sverige är i dag ”i princip” det enda land i Europa utan möjlighet att göra skatteavdrag för kulturgåvor – detta föreslås ändras från 1 juli 2027, enligt utredningen. Den nya kulturmiljarden ska, uppdelad på fyra år, gå till ett särskilt ”investeringsprogram”, och framför allt matcha privata kultursatsningar med offentliga.

Staten kan till exempel lova att förstärka alla privata donationer med 25 procent. Även privata gräsrotsinsamlingar och tillfälliga kampanjer skulle kunna matchas med offentliga medel. Finländska insamlingar till nationella satsningar, som det nya Arkitektur- och designmuseet i Helsingfors, lyfts fram som exempel





