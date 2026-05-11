Karin Magnusson och Bengt Norborg väljer nya vägar efter år på SVT

Karin Magnusson och Bengt Norborg lämnar SVT för nya karriärvägar. Karin Magnusson, programledare för Morgonstudion, skifter fokus mot författarskap, medan Bengt Norborg, utrikeskorrespondent, planerar återbesök till Ukraina innan han slutar i höst.

De senaste årene har Karin Magnusson , 54, släppt sin debutroman och nästa bok är på gång under kommande år. Samtidigt har hon varit programledare för Morgonstudion på SVT .

I ett skriftligt inlägg delar Karin med sig av sina tankar om nyhetsyrket och hur det förändrats under hennes tid. Hon understryker att det är viktigt att må riktningen stämmer överens med ens egna yrkesintressen. Om verksamheten tar en annan riktning än vad en högskoleexamen eller utbildning kan ha förberett en för, då förespråkar hon att man behöver ta ansvar och välja att stanna och utvecklas eller gå vidare. Det är ett avgörande steg för professionell tillfredsställelse, skrivande.

Karin Magnusson välkomnar dessa insikter och väljer att lämna SVT för-att ägna mer tid åt sin karriär som författare. Hon kommer fortsätta skriva fler böcker och ta sig an nya utmanande projekt. Hon blickar tillbaka på sina år på SVT med tacksamhet, där hon varit med och sänt partiledardebatter, valvakor och specialrapporter med ämnen som skapat påverkan. På samma måndag meddelade även Bengt Norborg, 67, att han väljer att lämna SVT efter en 40-årig karriär som utrikeskorrespondent.

Med ett merdatum i höst kommer han att avsluta sin tid på SVT och ta sig an ytterligare uppdrag i Ukrainska kriget, vilket han beskriver som sitt mest angelägna uppdrag hittills.





