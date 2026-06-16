Karl-Johan Johnsson lämnar Strasbourg efter misslyckade förhandlingar

Den före detta svenska landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson tackar för sig i Strasbourg efter två år utan nytt kontrakt. Båda parter ville förlänga, men kunde inte komma överens. Johnsson är öppen för fortsättning utomlands, med Sverige som alternativ.

Efter två år i den franska klubben Strasbourg ingår det inget nytt avtal med den före detta svenska landslagsmålvakt en Karl-Johan Johnsson . Målvakten, 36 år gammal, var huvudsakligen reserv under sin tid i Frankrike och spelade åtta officiella matcher.

Båda parter ville ursprungligen förlänga samarbetet, men kunde inte komma överens om villkoren. Johnsson berättar för Fotbollskanalen att diskussionerna var långa och positiva, men att ingen lösning kunde hittas som fungerade för båda sidor. Han vill inte specificera anledningarna till avslutningen av kontraktsförhandlingarna. Under sin tid i Strasbourg hade Johnsson en positiv upplevelse, särskilt tack vare tränaren Liam Rosenior som gav honom speltid och möjlighet att utvecklas.

Hans karriär har också omfattat klubbar i Frankrike, Danmark och Nederländerna, såsom Guingamp, Bordeaux, FC Köpenhamn, Randers och NEC Nijmegen. Utifrån nu lets Johnsson och hans familj efter nästa steg, med ett starkt intresse för att fortsätta utomlands om rätt projekt dyker upp. Om inget passande utländskt erbjudande kommer att väga in ska möjligheterna i Sverige också undersökas.

Johnsson, som har 9 A-landskamper för Sverige och var med i VM-truppen 2018 samt EM-truppen 2021 (utan speltid), känner sig fortfarande motiverad och fysisk kapabel att fortsätta spela på hög nivå. Hans fokus ligger på att hitta ett projekt som passar honom och hans familj bäst





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