Karl Lagerfelds katt Choupette är utblottad efter att hennes husse Karl Lagerfeld dog 2019. De han testamenterade till katten har fastnat i ett franskt system som inte tillåter husdjur att ärva pengar eller egendom. Nu bor hon hos Lagerfelds före detta hushållerska, tillsammans med en vanlig hittekatt. Men det är inte bara Choupette som har en tragisk historia. Nick Alinia, en högerradikala debattör, har fått massiv kritik för sin medverkan i ‘IFS’- panelen. Han är så liten att han smög in genom kattluckan på SVT och ingen märkte att han satt i Han är så liten att domstolen friade Bianca Meyer från förtal efter att Alinia kallats ‘nazistpyssling’ i hennes podd. Han är så liten att Disney vill casta honom som den åttonde dvärgen i ‘Snövit’. Men det är inte bara Nick Alinia som har en tragisk historia. Donald Trump, den amerikanska presidenten, har svårt att hålla sig vaken på möten om krig. Han har sagt att fredsförhandlingarna med Iran är ‘tråkiga’ och att han inte bryr sig om amerikaners ekonomiska problem. Och till sist, ex-paret Silvana Imam och Josefine Horst som har lagt ut världshistoriens mest utflippade att de gör slut medan musikern Silvana Imam ständigt tafsar henne på tuttarna.

Karl Lagerfeld s katt utblottad: en tragedi som kan läras av Sveriges gladaste lesbiska ex-par. Och hur kort är egentligen Nick Alinia ? Varför somnar Trump hela tiden?

Och hur kort är egentligen Nick Alinia? Kanske kan vi lära oss någonting av Sveriges gladaste lesbiska ex-par. Vi gör vårt bästa för att klarlägga veckans skamligheter. Dessutom rök ett körkort.

Och under natten till fredagen hölls alla i hela Västra hamnen vakna av biltutor och raketer. Som om det vore en bröllopskortege i Mellanöstern på crack. Förresten att det inte är studentflaken som bryter mot trafikreglerna, utan de personbilar som kör efter dem? De kan köra mot rött, på fel sida av refugen eller i bussfil.

Men efter att hennes husse Karl Lagerfeld dog 2019 har det gått utför. De han testamenterade till katten har fastnat i ett franskt system som inte tillåter husdjur att ärva pengar eller egendom. Nu bor hon hos Lagerfelds före detta hushållerska, tillsammans med en vanlig hittekatt. Choupette enbart under 2014 tjänade 3 miljoner dollar genom att medverka i olika reklamkampanjer.

Vi vill inte ägna oss åt Nick Alinia. Hans medverkan i ‘IFS’- panelen har fått massiv kritik och flera av de andra deltagarna har hoppat av. Hur liten är den högerradikala debattören Nick Alinia? Han är så liten att han smög in genom kattluckan på SVT. Han är så liten att ingen märkte att han satt i Han är så liten att domstolen friade Bianca Meyer från förtal efter att Alinia kallats ‘nazistpyssling’ i hennes podd.

Han är så liten att Disney vill casta honom som den åttonde dvärgen i ‘Snövit’. Han är så liten att högerextremisterna inte verkar bry sig om hans iranska rötter. Den enda som tycker att Alinia är tillräckligt stor är exekutive producenten Michael Lindgren som försvarar hans medverkan i programmet. Stämningen var ju så upphetsad i våras, när Robyn släppte sin singel ‘Sexistential’.

Men uppenbarligen var fansen inte lika eggade. Efter halvslakt tryck på biljettförsäljningen till de tre utannonserade sommarkonserterna — medför 3 009 kronor styck, där det ingick förtur till tröjförsäljningen — meddelade musikern att det bara blir en konsert, i oktober. Till de fans som ‘tagit ledigt, bokat resor och hotellrum’.

Fansen har i sin tur svarat med att kalla henne ‘I åratal kallade Donald Trump sin konkurrent Joe Biden för ‘Sleepy Joe’ men han har själv svårt att hålla sig vaken. De senaste åren påstås Donald Trump ha slumrat till under flera regeringsmöten, i rättssalar och på påve Franciskus begravning. Vi kan inte ha en president som inte kan hålla sig vaken på möten om krig, menade en demokrat i Kongressen i onsdags.

Han sover inte, klart att stackars Trump somnar när han har så trista jobbuppgifter. Han har sagt att fredsförhandlingarna med Iran är ‘tråkiga’ och att han inte bryr sig om amerikaners ekonomiska problem. Att göra slut brukar aldrig vara kul. Såvida man inte heter Silvana Imam och Josefine Horst.

Ex-paret har lagt ut världshistoriens mest utflippade att de gör slut medan musikern Silvana Imam ständigt tafsar henne på tuttarna. De avslutar med att berätta vad de uppskattat mest med varandra. Att det enda tjejer vill är att ha kul, men vi anade inte att det även innefattade separationer. Redan efter andra dejten flyttar lesbiska ihop, på den tredje är de gifta.

Och nu bjuder Imam och Horst på en masterclass i hur man bryter upp. Vi sörjer för tusende gången att vi fötts som trista heterokvinnor





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