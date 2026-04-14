Karlskoga klara för final – Nobelhallen exploderade av glädje

Karlskoga tog sig till final i ishockeyallsvenskan efter en dramatisk match mot MoDo. En stämningsfull och minnesvärd kväll i Nobelhallen, fylld av passion och eufori, där publiken spelade en avgörande roll.

Över 4 000 Karlskogingar, genomsvettiga och fulla av förväntan, stod tätt packade och studsade, vevande halsdukar och vrålande i kör, ”viii haaar baaaara varandraaandra”. Det är en scen som etsar sig fast i minnet och som en erfaren ishockeyreporter kan man inte låta bli att känna livsgnistan bubbla inom sig. Nobelhallen , med sin speciella atmosfär, är en plats jag verkligen uppskattar att besöka.

Ankomsten till hallen är en upplevelse i sig. Man står först mållös och betraktar den gröna, korrugerade plåten i kanske tio minuter innan man möts av ”Dave”, en robust man som alltid bär shorts, oavsett väder. Dave, som står vid pressentrén, säger inte mycket, men hans kraftfulla uppenbarelse talar för sig själv. Samtalen brukar istället ta fart några trappsteg upp, där närradions Björn Elfström och Carl-Johan Andersson alltid är på plats minst två timmar innan nedsläpp. Under matcherna får de inte sända live, på grund av restriktioner från TV4 och Radiosporten, men de har fått tillstånd att gå in, dämpa en låt och rapportera om mål som görs. Deras entusiastiska utrop hörs tydligt, och om man missar ett stolpskott från isen, kan man vara säker på att höra någon skrika ”I STOLPEN!” från radiohörnan. Vidare vandring leder till pressläktaren, där Karlskoga Kurirens Tomas Nilsson nästan alltid sitter med sin keps, och på matchdagar är det snus som gäller. Med lite tur kan man få syn på sportchefen Torsten Yngvesson, eller snarare hans imposanta ben, för Karlskogas egen Zeb Macahan innehar utan tvekan ishockey-Sveriges bredaste benställning. Förskolebarn skulle utan problem kunna passera under hans gångtunnel till benen under en intervju på TV4, utan att någon skulle märka något.

Från pressläktaren har man sedan en perfekt utsikt över isen och det legendariska ”östblocket”, en av Sveriges längsta ståplatsläktare för ishockeypublik. Inför den sjunde avgörande matchen mot MoDo hade Karlskoga fått tillstånd att utöka arenakapaciteten från 4 000 till 4 800 åskådare. Vårvärmen i kombination med den nervösa energin gjorde luften kvävande och temperaturen steg till nivåer där plåten i hallen faktiskt började böja sig. Man förstår att något viktigt är på gång när svettdropparna följer en Marc Girardelli-liknande slalomkurs nerför ryggen och landar någonstans mellan skinkorna.

Någon särskilt välspelad ishockeymatch blev det inte, men vem går på ishockey för att se perfekt spel? Matchen var en nagelbitare in i de sista minuterna, och det var först när Tyler Kelleher slarvade med pucken som hemmalaget kunde avgöra med ett mål i öppen kasse. Hampus Plato, den lille Pelle Erövraren-skåningen, skickade in pucken till 3–1 och de fåtaliga fördämningarna i Nobelhallen brast totalt. Borlänge, kanoner och krut, är nu klara för final i ishockeyallsvenskan, de är närmare den högsta serien än på väldigt länge. År 2017 spelade de en direkt avgörande serie mot Rögle om en plats i SHL, där det blev fyra raka förluster, men Karlskoga tog ledningen i samtliga matcher och förlorade två efter förlängning. Tänk om Torsten Yngvesson haft rätt hela tiden, för jag har hört från säkert håll att han tidigt sa till folk att han verkligen trodde på lagets potential. Tänk om Färjestad ska ta bussen hit en lördag, för att åka hem utspelade några timmar senare.

Det bästa med Nobelhallen är att den på ett närmast perfekt sätt befinner sig i skärningspunkten mellan det nya och det gamla. De har byggt ut restauranger och har en mediakub, men det präglar inte hela atmosfären. Här kan man gå runt, hänga på de öppna ytorna på ena kortsidan, försvinna i en katakomb och komma ut någon annanstans. Jag befann mig plötsligt mitt bland Karlskogas hela härliga J20-lag som gått upp en division och skulle hyllas på isen, och det var nära att jag följde med hela gänget ut. De har levande eld och Gladiator-musik under introduktionen istället för en hymn, bortalagets omklädningsrum ser ut som ett duschrum på Lubjankafängelset, och det finns en grupp på sittplatsläktaren på 30-40 personer som bestämt sig för att stå upp och väsnas från nedsläpp och framåt. På fina SHL-arenor blir folk utkastade om de reser sig för att sträcka på benen vid fel tillfälle. På många sätt skulle Nobelhallen vara ett friskt och nyttigt inslag, en kontrast till det funktionella och piffiga som SHL eftersträvar, men dit är det långt.

Under tiden BIK har kämpat sig till finalen genom en sju matcher lång serie mot MoDo, har Björklöven legat i korgflätade stolar med gurkskivor på ögonlocken och lyssnat på Per Kenttäs Enigma-skivor. Redan på tisdagen sätter sig Karlskoga på en buss för att åka 70 mil till Umeå för att spela redan på onsdagskvällen. Allt tyder på Björklöven nu, de ser ramstarka och ishockeymässigt tillfreds ut på ett sätt de inte gjort på evigheter. Någonstans i skärningspunkten mellan drömmen och slitet.





sportbladet / 🏆 24. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ishockey BIK Karlskoga Nobelhallen Hockeyallsvenskan Final

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »