Karlskoga vände underläge mot Modo – avgörande match väntar

Bik Karlskoga var tvungna att vinna. Med ryggen mot väggen lyckades de vända ett underläge mot Modo och tvinga fram en avgörande sjunde match i den allsvenska semifinalen. Värmlandslaget visade upp en stark andra period, där tre snabba mål vände matchen och utjämnade serien. Karlskogas Kalle Jellvert uttryckte sin lättnad och optimism efter matchen. \ Karlskoga inledde jakten på en vändning efter att Modo drog på sig dubbla utvisningar.

Först kvitterade Karlskoga till 1–1 efter att Jesper Olofsson åkt ut för en hakning på Gustaf Thorell. Strax därefter fick Oscar Pettersson en utvisning för slashing på Kalle Jellvert. TV4:s expert Fredrik Söderström kommenterade den andra utvisningen och betonade dess betydelse i det avgörande skedet av matchen. Han ifrågasatte beslutet men konstaterade att om en utvisning tas, måste domarna vara konsekventa. Alexander Ljungkrantz, som satte 2–1, uttryckte glädje över målet, med tanke på de begränsade möjligheterna i matchen. Oliver Eklind utökade sedan ledningen till 3–1 i numerärt underläge, vilket visade Karlskogas styrka och effektivitet.\ Modo misslyckades med att återhämta sig från Karlskogas snabba mål i andra perioden, och matchen slutade 3–1. Resultatet innebar att serien nu står 3–3 i matcher, vilket lovar en spännande avgörande match. Den sjunde och sista matchen i semifinalen kommer att spelas i Karlskoga, vilket ger hemmalaget en fördel. Kalle Jellvert uttryckte förhoppningar om ett stort stöd från publiken i Nobelhallen och lovade fullt ös från laget. Stämningen i Karlskoga är nu laddad inför den avgörande matchen, där vinnaren säkrar en plats i finalen. Karlskoga har visat motståndskraft och förmågan att prestera under press, vilket gör att de har goda chanser att gå vidare. Publikens stöd kommer att vara avgörande för att pusha laget till vinst och en finalplats. Modo å andra sidan, kommer att göra allt för att vinna på bortaplan och säkra sin plats i finalen. Matchen förväntas bli en tuff och spännande kamp





