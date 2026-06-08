Kärnvapen minskar i antal men riskerna ökar - Sipri varnar för ny kapprustning

Trots att den globala kärnvapenarsenalen har minskat menar Sipri:s direktör att faran ökar på grund av försvagad insyn, avbrutna avtal och moderniseringsprogram i flera länder, vilket kan leda till en ny kapprustning.

Kärnvapnen har minskat i antal, men faran som omger dem ökar enligt en ny rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut ( Sipri ). Direktören Karim Haggag menar att den globala säkerhetspolitiska situationen försämras och att spänningarna mellan kärnvapen staterna växer, vilket skapar en ökad risk för missbedömningar och en potentiell ny kapprustning.

Trots en liten nedgång i den totala mängden kärnvapen har antalet framgångsrikt placerade stridsspetsar stigit, vilket i kombination med minskad insyn i arsenalerna och avsaknaden av nya kontrollavtal ökar sannolikheten för en eskalering av konflikter. Rapporterna visar att flera länder är mitt i en omfattande modernisering av sina kärnvapenarsenaler.

Frankrike har tillkännagivit att de planerar att förstärka sin kärnvapenförmåga samtidigt som de slutar offentliggöra exakta siffror för sin arsenal, medan USA och Ryssland fortsätter med stora moderniseringsprogram som innefattar nya ubåtsbaserade robotar och hypersoniska vapensystem. Kina, som har den snabbast växande arsenalen, samt Indien och Pakistan, expanderar också sina kärnvapenkapacitet, vilket ytterligare fördjupar den geopolitiska osäkerheten. Den viktigaste faktorn som Sipri lyfter fram är att viktiga internationella avtal har brutits ner.

Det rysk‑amerikanska Nya START‑avtalet löpte ut i februari 2026 utan att ett ersättningsavtal har förhandlats fram, och en översynskonferens för icke‑spridningsavtalet misslyckades med att nå enighet. Den minskade transparensen kring varje lands kärnvapenbestånd och bristen på gemensamma begränsningar gör att missförstånd och oavsiktliga upptrappningar blir mer sannolika. Haggag betonar att världen befinner sig i ett läge där den traditionella avskräckningslogiken, som bygger på att kärnvapen är en sista försvarslinje, blir allt mer osäker.

Detta innebär att politiska ledare måste ta ansvar för att återinföra starka begränsningar och förhandla fram nya, bindande avtal som kan återställa förtroendet och minska risken för en ny storskalig kapprustning. För att hantera den ökade hotbilden föreslår Sipri ett samarbete på både internationell och regional nivå. Det handlar bland annat om att återupprätta och stärka befintliga kontrollmekanismer, öka öppenheten kring arsenalerna och införa gemensamma standarder för modernisering av kärnvapen.

Enligt Haggag är det avgörande att de stora kärnvapenstaterna visar vilja att begränsa sina program och att mindre kärnvapenländer, som Kina, Indien och Pakistan, också dras in i en dialog om nedrustning. Genom att kombinera diplomatiska ansträngningar med en realistisk bedömning av tekniska framsteg kan världen minska sannolikheten för felbedömningar och förhindra att den nuvarande situationen eskalerar till en ny kärnvapenkapprustning.

Detta kräver både politisk vilja och en bred medvetenhet om de långsiktiga riskerna med att förlita sig på kärnvapen som en grundpelare för nationell säkerhet





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