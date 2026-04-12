Kärnvapenavtal: Förhandlingar mellan USA och Iran strandar i Islamabad

Förhandlingarna mellan USA och Iran om kärnvapenavtal avslutades utan resultat i Islamabad. Oenigheten rör framförallt USA:s krav på Irans avstående från att utveckla kärnvapen och Irans misstro mot USA:s tidigare agerande.

– Vi klargjorde våra röda linjer och Iran har inte accepterat våra villkor, säger en amerikansk representant. Förhandlingar na tycks ha havererat på grund av Iran s vägran att acceptera USA :s krav på att de aldrig ska utveckla kärnvapen . Den amerikanska sidan betonade vikten av ett tydligt åtagande från Iran s sida, som garanterar att de inte strävar efter att skaffa kärnvapen eller de tekniska resurser som skulle möjliggöra en snabb utveckling av sådana vapen.

Den amerikanska representanten uttryckte besvikelse över resultatet, men underströk att USA kom till förhandlingarna med ärliga avsikter och ett slutgiltigt förslag som de ansåg vara det bästa erbjudandet.\Samtidigt rapporteras det från den iranska sidan, genom Esmaeil Baghaei, talesperson för Irans utrikesdepartement, att förhandlingarna var långa och intensiva. Baghaei undviker dock att direkt bekräfta ett avbrott. Han framhåller istället Irans minne av ”USA:s brutna löften och fientliga handlingar” och betonar att USA måste avstå från vad Iran anser vara överdrivna och olagliga krav för att en framgångsrik överenskommelse ska kunna nås. Den iranska hållningen tyder på en fortsatt försiktighet och misstro gentemot USA, vilket komplicerar utsikterna för framtida förhandlingar.\Den amerikanska delegationen har nu lämnat Islamabad utan att ha nått ett avtal. Den misslyckade förhandlingsomgången belyser de djupa klyftorna mellan de båda ländernas positioner i kärnvapenfrågan. USA:s fokus på att säkerställa Irans icke-spridning av kärnvapen, och Irans motstånd mot vad de uppfattar som orättvisa krav, fortsätter att vara centrala hinder för att uppnå en hållbar överenskommelse. Läget kan komma att påverka den regionala stabiliteten och öka spänningarna i Mellanöstern. Utvecklingen följs noga av internationella observatörer och experter som försöker bedöma konsekvenserna av det misslyckade mötet och dess potentiella inverkan på framtida diplomatiska ansträngningar





