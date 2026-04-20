Kartläggning av bortförda barn och diplomatiska framsteg kring EU-stöd till Ukraina

Internationella utredare har identifierat 45 tvångsförflyttade ukrainska barn samtidigt som EU närmar sig ett beslut om omfattande ekonomiska lån. Sverige satsar miljoner på kulturarvet i Gammelsvenskby mitt under pågående militär eskalering.

En omfattande kartläggning genomförd av utredare från 18 olika länder och internationella organisationer, däribland Europol , har nu bringat klarhet i de brutala tvångsförflyttningarna av ukrainska barn. Sedan Ryssland s fullskaliga invasion inleddes år 2022 har över 19 500 barn beräknats ha förts bort från sina hem.

Av dessa har utredningsgruppen kunnat identifiera 45 specifika fall baserat på analyser av öppna källor, där barnen förts antingen djupt in i Ryssland, till Belarus eller till de illegalt ockuperade områdena i Ukraina. Detta utgör en väsentlig del i dokumentationen av de krigsförbrytelser som Ryssland anklagas för i samband med ockupationen, där internationella aktörer arbetar intensivt för att synliggöra krigets konsekvenser för de mest sårbara. Samtidigt som den humanitära situationen för barnen utreds, pågår ett intensivt diplomatiskt spel kring EU:s ekonomiska stöd till Ukraina. På onsdag förväntas EU-ambassadörerna diskutera ett lånepaket på 90 miljarder euro. Processen har länge varit fastlåst på grund av motstånd från Ungern och premiärminister Viktor Orbán, men tecken på en möjlig uppmjukning har skönjts efter signaler från Kiev rörande oljetransporter. Om ambassadörerna ger grönt ljus inleds en formell procedur. För att beslutet ska klubbas krävs enhällighet, vilket innebär att Ungern antingen måste rösta för eller avstå från att lägga in sitt veto, vilket skulle kunna möjliggöra det välbehövliga stödet till det krigshärjade landet. Sverige väljer samtidigt att rikta stöd mot bevarandet av ukrainskt kulturarv med svenska rötter. Regeringen har beslutat om ett kulturbistånd på 10 miljoner kronor till Gammelsvenskby, en ort grundad av svenskar år 1782. Biståndsminister Benjamin Dousa betonar att Rysslands angrepp mot byn utgör ett direkt hot mot både ukrainsk och svensk kulturhistoria. Stödet, som ska administreras via Gotlands Museum, sträcker sig över tre år och ska täcka såväl akuta behov som långsiktig återuppbyggnad. Detta sker parallellt med en upptrappad militär konflikt, där Ukraina under veckan rapporterats genomföra drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier i Krasnodarregionen samt mot ryska fartyg vid Krimhalvön, medan ryska drönarangrepp fortsatt drabbar civila mål i närheten av Kiev. Informationskriget är även i full gång, där den ryska statskanalen RT sprider desinformation och manipulerade klipp i syfte att undergräva bilden av internationellt stöd, såsom i fallet med det nyligen genomförda statsbesöket av kung Carl XVI Gustaf i Ukraina





