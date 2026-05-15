Kash Patel kritiseras igen: Förra sommaren till Hawaii för jobbvisit, nu rapporteras en del av resan utesluten

FBI-chefen Kash Patel har kritiserats flera gånger sedan han tillträdde förra året. Nu rapporteras en del av hans resa till Hawaii förra sommaren utesluten från redovisningen. Patel har också kritiserats för att ha tagit FBI:s egna flygplan till Italien för att fira USA:s OS-guld i herrishockeyn.

Det har stormat runt FBI -chefen Kash Patel flera gånger sedan han tillträdde förra året. Nu kritiseras han på nytt. Förra sommaren reste Patel till Hawaii för ett besök som myndigheten underströk var jobbrelaterat.

Bland annat gick han en rundvandring på FBI:s kontor i huvudstaden Honolulu och höll möten med lokala polisen. Nu rapporterar Associated Press att en del av hans resa uteslöts från redovisningen. Under en utflykt som koordinerades av amerikanska militären skjutsades Patel till minnesplatsen vid fartyget USS Arizona som sänktes under Pearl Harbour-attacken 1941. I skeppsvraket ligger än i dag 900 soldater begravda.

Som att ha en svensexa i en kyrka Dykning vid det sänkta stridsfartyget är i regel förbjudna. Endast marinarkeologer och ett fåtal myndighetspersoner tillåts dyka vid vraket för att se till dess skick. Utöver det görs då och då dykningar för att begrava kvarlevor av överlevare från Pearl Harbour som vill vila med tidigare stridskamrater. Det behöver behandlas med den vördnad och allvar det förtjänar, fortsätter han.

Bakom kulisserna har dock "en handfull dignitärer"" tillåts snorkla vid vraket, enligt AP:s uppgifter. Tidigare chefer för FBI har besökt USS Arizona, men ingen har simmat där på över 30 år. Avslöjandet om Patel är det senaste i raden där han kritiseras. I februari uppmärksammades att Patel tagit FBI:s egna flygplan till Italien för att fira USA:s OS-guld i herrishockeyn.

Och i slutet av samma månad publicerade The Atlantic en stor granskning där Patels ledarskap ifrågasattes av ett dussintal FBI-källor. De berättar då att han har ett problem med "överdrivet" drickande. Patel svarade med att stämma tidningen





