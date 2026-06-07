Kasper Hjulmand får stor ersättning efter avgång från Bayer Leverkusen

Den danske tränaren Kasper Hjulmand lämnar Bayer Leverkusen efter knappt ett år och får en ersättning på cirka 21 miljoner kronor enligt Bild. Kontraktet var ursprungligen till 2027 men avslutades förtid efter en säsong med både starka prestationer och senare problem. Carles Martinez ny huvudtränare.

Kasper Hjulmand , den danske tränare som på knappt ett år tog över från Erik ten Hag och drev Bayer Leverkusen , lämnade klubben den 4 juni.

Enligt den tyska tidningen Bild får han en mångmiljoners ersättning, cirka 21 miljoner kronor, eftersom samarbetet avslutades i förtid trots ett kontrakt som gällde till sommaren 2027. Hjulmands tid i leverkusen var segregerad i en lovande höst och en mer problematisk vår med ojämn resultatsättning och växande kritik. Nu har klubben redan utsett en ny huvudtränare, Carles Martinez, som kommer från franska Toulouse.

Denna utveckling markerar ett betydande kapitel i både Hjulmands karriär och Bayer Leverkusens strategiska planering, då de försöker återhämta sig efter en säsong med varierande framgångar





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kasper Hjulmand Bayer Leverkusen Bundesliga Tränarbytte Ersättning Carles Martinez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Efter vinstöverföringsförbudet – skolkoncernen pausar…Regeringens förslag om att vinster måste stanna i nystartade och nyköpta skolbolag i flera år gör att en av landets största skolkoncerner – Atvexa – ändrar…

Read more »

Person hittad död efter villabrand | Senaste nytt på SvDEn död person har hittats i resterna efter en villabrand i en mindre ort utanför Hultsfred, skriver polisen på sin hemsida.

Read more »

Kvinnan anträffades efter misshandel i Djursholm: Polis sökte efter gärningsmannenPå söndagsmorgonen larmades polisen om en misshandel i Djursholm där en kvinn genom förbrukningsskydd också låsts ute. efter sökning kunde polisen finna kvinnan. Händelsen appart i Danderyds kommun under natten.

Read more »

Man åtalas för misstänkt våldtäkt i Djursholm | Senaste nytt på SvDEfter ett larm under natten letar polisen efter en kvinna i Djursholm.

Read more »