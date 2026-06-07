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Kasper Hjulmand får stor ersättning efter avgång från Bayer Leverkusen

Idrott News

Kasper Hjulmand får stor ersättning efter avgång från Bayer Leverkusen
Kasper HjulmandBayer LeverkusenBundesliga
📆2026-06-07 15:34:00
📰fotbollskanal
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Den danske tränaren Kasper Hjulmand lämnar Bayer Leverkusen efter knappt ett år och får en ersättning på cirka 21 miljoner kronor enligt Bild. Kontraktet var ursprungligen till 2027 men avslutades förtid efter en säsong med både starka prestationer och senare problem. Carles Martinez ny huvudtränare.

Kasper Hjulmand , den danske tränare som på knappt ett år tog över från Erik ten Hag och drev Bayer Leverkusen , lämnade klubben den 4 juni.

Enligt den tyska tidningen Bild får han en mångmiljoners ersättning, cirka 21 miljoner kronor, eftersom samarbetet avslutades i förtid trots ett kontrakt som gällde till sommaren 2027. Hjulmands tid i leverkusen var segregerad i en lovande höst och en mer problematisk vår med ojämn resultatsättning och växande kritik. Nu har klubben redan utsett en ny huvudtränare, Carles Martinez, som kommer från franska Toulouse.

Denna utveckling markerar ett betydande kapitel i både Hjulmands karriär och Bayer Leverkusens strategiska planering, då de försöker återhämta sig efter en säsong med varierande framgångar

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fotbollskanal /  🏆 41. in SE

Kasper Hjulmand Bayer Leverkusen Bundesliga Tränarbytte Ersättning Carles Martinez

 

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