Katja Nyberg åtalas för rattfylleri, narkotikabrott och grov olovlig körning

Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat rattfylleri, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Förhör visar att hon har varit på en "livlig fest" och inte haft uppsikt över sin handväska. I arresten hittades en mindre väska med påsen som innehöll kokain.

Foto: Lars Schröder/TTidag 11:56I förhör säger den tidigare SD-ledamoten att hon har varit på en " livlig fest " där hon inte hade uppsikt över sin handväska.

Riksdagsledamoten Katja Nyberg, som lämnade SD i mars, åtalas för bland annat rattfylleri, flera fall av narkotikabrott och grov olovlig körning. Nu har förundersökningen blivit offentlig. I den finns bilder på den påse med vitt pulver och det avklippta sugrör – beskrivet som ett "snortrör" av åklagare Anders Jakobsson – som polisen tog i beslag efter att Nyberg kört av vägen i mellandagarna.

I arresten gör Nyberg något som får polisen att fatta misstanke – ett befäl ser hur riksdagsledamoten "Vid en kroppsvisitation hittade polisen en mindre väska med påsen, som senare visade sig innehålla kokain. – Jag måste börja med att säga att jag är chockad över det här beskedet och jag förnekar samtliga brott. Jag har inte medvetet varit i kontakt med någon form av narkotika. Det är första gången jag ser det här, säger Nyberg i förhör.

Nyberg uppger också att hon har varit på en på "livlig fest" – och att hon inte hade uppsikt över väskan. – Jag vet att det förekom narkotika på festen. Det var inget jag såg. Men jag lade märke till bland annat två män som gick in på toaletten samtidigt, vilket man normalt sett inte gör. I alla fall inte två killar, säger Nyberg.

Påsen med vitt pulver och det avklippta sugröret – beskrivet av åklagare Anders Jakobsson som ett "snortrör" – hittades i en liten väska i Katja Nybergs handväskaNyberg får senare frågor om sin tid i ravekommissionen på 90-talet – en särskild grupp inom polisen som riktade in sig på partyknarkare. Man konstaterar att hon är väl insatt i narkotika.

Du är ju polis i grunden och riksdagsledamot och du borde ju då veta att det är förbjudet att bruka narkotika och köra påverkad av narkotika och alkohol. Förklara hur du har tänkt när du ändå har kört fordonetHar du tänkt på vilken situation det här skulle kunna försätta dig i under ditt arbete som riksdagsledamot eller polis där en misstänkt person vet att du använder narkotika och har det som en hållhake och säkerhetsrisk mot digBrukat amfetamin, kokain och MDMApå ett hårstrå visar att riksdagsledamoten brukat narkotika – kokain, amfetamin och MDMA (ecstasy).

SVT söker Katja Nyberg. Hon nekar till de flesta av brotten men erkänner grov olovlig körning vid ett tillfälle





svtnyheter / 🏆 23. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Katja Nyberg SD Rattfylleri Narkotikabrott Grov Olovlig Körning Livlig Fest Påse Med Vitt Pulver Snortrör Kokain Amfetamin MDMA Ravekommissionen Polis Riksdagsledamot Bruk Av Narkotika Körning Påverkad Av Narkotika Säkerhetsrisk Hållhake Hårstråprov Kokain Amfetamin MDMA

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Katja Nyberg åtalas för rattfylleriJag är reporter på breakingdesken, vilket betyder att jag skriver och gör tv om det allra mesta som händer här i världen. Särskilt kul tycker jag det är att rapportera om politik, och om vanliga människor och saker som händer dem. Jag började på Expressen sommaren 2025, efter att tidigare ha jobbat på SVT Nyheter och Jönköpings-Posten.

Read more »

Katja Nyberg åtalas för grova brottRiksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, ringa narkotikabrott och rattfylleri efter att ha provat positivt för amfetamin, ecstasy och kokain. Polisen anser att hon har använt droger flertalet gånger över tid. Nyberg nekar till alla anklagelser utom körning utan körkort.

Read more »

Åklagaren om Katja Nyberg: ”Fanns kokain och snortrör i liten väska”Katja Nyberg kan fällas – av sina egna hårstrån. Analyser av håret visar ett återkommande bruk av narkotika, enligt åklagaren. – I varje intervall med tremåna

Read more »

Katja Nyberg åtalas för narkotikabrottÄndå tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas nu misstänkt för rattfylleri, ringa narkotikabrott och innehav av kokain, ecstasy och amfetamin. Förnekar innehav av narkotika.

Read more »