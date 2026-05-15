Katrin Zytomierska's controversial health claims and removal of video

Katrin Zytomierska, a well-known influencer, has been criticized for making controversial health claims, including that olive oil can reduce the risk of breast cancer by 60%. However, Cancerfonden has stated that there is no scientific evidence to support such a claim. Zytomierska defended her claims by stating that she trusts Bryan Johnson as a source, but has since removed the video in question.

Katrin Zytomierska lade ut en reklamvideo om att olivolja kan minska bröstcancer med 60 procent – med hänvisning till hälsoprofilen Bryan Johnson . I klippet, som nu är borttaget, hänvisade hon till den amerikanska longevityprofilen Bryan Johnson s påstående om att en bra olivolja kan ge stora hälsofördelar, något som – Hälsogurun Bryan Johnson hävdar att en bra olivolja är bättre än Ozempic, att det minskar bröstcancer med 60 procent om man tar en shot efter varje mål, och minskar ditt dåliga kolesterol med 80 procent.

Men förutsättningen är ju då att du shottar en olivolja som är rätt framtagen. Bryan Johnson är känd för sina strikta rutiner och behandlingar för att försöka bromsa kroppens åldrande, men har kritiserats för att överdriva metodernas vetenskapliga stöd. Cancerfonden skriver i ett mejl till Expressen att det inte finns någon forskning som visar att olivolja minskar risken för bröstcancer.

"Det är därför missvisande att formulera det som att 'bra olivolja' skulle ha en så stark skyddseffekt", skriver Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig i onkologi hos Cancerfonden. Hon betonar att risken för cancer påverkas av många faktorer tillsammans, som alkohol, övervikt, fysisk aktivitet, rökning och kostvanor som helhet – ingen enskild matvara kan garantera skydd mot cancer.

"Ur ett vetenskapligt perspektiv finns det nog inget stöd för sådant trams. Det är väl snarast att betrakta som ett patetiskt försök till att upprätthålla intresset för den egna personens fragmentariska kunskaper om dieters effekt på hälsan", skriver han till Expressen. Katrin Zytomierska säger att hon litar på Bryan Johnson som källa och att det var därför hon hänvisade till honom.

– Jag tror inte att han skulle riskera att sitta och säga saker som han inte har bra grund till, säger hon. Anledningen till att hon tog bort reklamvideon var för att "inte riskera" att hamna i rättegång igen, eftersom att Bloggbevakning uppmärksammat klippet. Under pandemin marknadsförde dessutom Zytomierska företagets fiskolja som att den kunde skydda mot coronaviruset, något som ledde till att hon fick kritiska reaktioner.

När du shottar olivolja, tänker du då att det faktiskt minskar risken för bröstcancer med sextio procent? – Nej, det tänker jag inte. Jag tänker ingenting när jag gör alla mina olika typer av hälsogrejer, säger Zytomierska. – Jag kan inte ansvara för vad vuxna människor tycker och tänker.

Herregud, jag lägger ju ut reklaminlägg… Yrket influencer handlar ju om att influera andra människor, säger hon





