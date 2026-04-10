Kedjehus på Kåseholmsgatan 5 i Limhamn Byter Ägare: Marknadsanalys och Prisjämförelser

Owe Lukas Backland och Sara Maria Kristina Eilert köper kedjehus i Limhamn för 7,3 miljoner kronor. Nyheten inkluderar en analys av bostadsmarknaden i området, inklusive prisutveckling, kvadratmeterpriser och jämförelser med tidigare försäljningar.

Försäljningen av kedjehuset beläget på Kåseholmsgatan 5 i Limhamn är nu officiellt avslutad. Fastigheten har bytt ägare, och de nya ägarna är Owe Lukas Backland och Sara Maria Kristina Eilert, båda 37 år gamla. De förvärvar fastigheten från Lars Jonas och Linda Maria Medberg. Huset, som erbjuder en boyta på 114 kvadratmeter, blev föremål för ägarbytet i mars 2026. Transaktionen slutfördes till ett pris av 7 300 000 kronor.

\Intressant nog såldes ett liknande kedjehus, beläget på Rudbecksgatan 125, bara tre månader tidigare. Det huset, som omfattade 126 kvadratmeter, såldes för 4 000 000 kronor. Denna försäljning ger en intressant kontrast och belyser de dynamiska förändringarna på bostadsmarknaden i Limhamn. Under de senaste tolv månaderna har ett betydande antal fastigheter bytt ägare inom en kilometers radie från Kåseholmsgatan 5. Totalt 124 hus har sålts inom detta område, vilket indikerar en aktiv marknad. Den dyraste försäljningen under denna period var fastigheten på Sagoliden 5, som såldes för hela 18 000 000 kronor. Denna försäljning sticker ut som ett exempel på de högre priser som vissa fastigheter kan uppnå. Den totala aktiviteten i postorten Limhamn under samma period har varit omfattande, med 181 sålda bostäder. Den genomsnittliga kvadratmeterpriset i Limhamn har beräknats till 59 727 kronor, vilket ger en indikation på prisnivån i området.\En närmare granskning av prisutvecklingen i regionen avslöjar intressanta trender. Enligt tillgänglig statistik har priserna på villor i Malmö kommun stigit med 0,7 procent under de senaste tre månaderna. För länet som helhet har priserna i stort sett stått stilla under samma period. Jämför man prisutvecklingen över det senaste året, visar siffrorna på i princip oförändrade priser i Malmö kommun, medan en liten ökning på 1,1 procent noterats för hela länet. Dessa siffror ger en viktig inblick i den regionala bostadsmarknadens stabilitet och dynamik. Dessutom är det värt att notera att det genomsnittliga priset per kvadratmeter i Malmö kommun uppgår till 45 748 kronor, medan motsvarande siffra för hela länet ligger på 30 925 kronor per kvadratmeter. Slutligen presenteras här de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i Limhamn under de senaste tolv månaderna: 1. Caritasgatan 19, pris: 27 500 000 kronor. 2. Bjälkgatan 8, pris: 23 200 000 kronor. 3. Nordanväg 23B, pris: 17 250 000 kronor. 4. Beleshögsvägen 59, pris: 15 950 000 kronor. 5. Scaniagatan 38, pris: 15 500 000 kronor





