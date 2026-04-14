Kedjehus på Planteringsvägen 5 i Veberöd byter ägare för 3,2 miljoner kronor

Julia Maria och Per Joakim Trane har köpt kedjehuset på Planteringsvägen 5 i Veberöd. Priset landade på 3,2 miljoner kronor. Analys av bostadsmarknaden i området visar en blandad bild med jämförelser till andra försäljningar samt prisutvecklingen i Lunds kommun och länet.

Nu är det officiellt: Julia Maria och Per Joakim Trane, 33 och 32 år gamla, har förvärvat kedjehuset på Planteringsvägen 5 i idylliska Veberöd . Affären slutfördes i februari 2026, med ett pris på 3 200 000 kronor. Huset, som sträcker sig över 99 kvadratmeter och uppfördes 1975, har nu fått nya ägare efter försäljningen från Astrid Kerstin Mai-Louise Berg. Det här tillkännagivandet sätter ljuset på fastighetsmarknaden i Veberöd , en ort som upplever en dynamisk utveckling. Denna transaktion är bara en i raden av husaffärer som ägt rum i området på senare tid, vilket ger en intressant inblick i de lokala priserna och trenderna.

I närområdet såldes nyligen ett annat hus på Planteringsvägen 33. Detta hus, som var något mindre med sina 85 kvadratmeter, såldes för 3 610 000 kronor. Dessa försäljningar ger en indikation på prisnivån i området och hur den kan variera beroende på husets storlek och läge.

Under de senaste tolv månaderna har aktiviteten på bostadsmarknaden i Veberöd varit hög, med totalt 24 husförsäljningar inom en kilometer från den aktuella fastigheten. Den dyraste affären under denna period var Rotfruktsvägen 11, som såldes för hela 5 150 000 kronor, vilket visar på de högre priserna som vissa fastigheter kan uppnå. Den genomsnittliga försäljningspriset per kvadratmeter i Veberöd ligger för närvarande på 29 791 kronor.

Det är en siffra som speglar den generella prisbilden i området och som kan vara en viktig faktor för potentiella köpare och säljare. Parallellt med den lokala utvecklingen har bostadspriserna i länet generellt sett varit stabila.

I en bredare analys av prisutvecklingen i Lunds kommun och länet som helhet, framgår det att priserna i princip har stått stilla under den senaste tolvmånadersperioden. Detta framgår tydligt när man jämför med prissänkningen på 4,6 procent i Lunds kommun och en ökning på 1,1 procent i hela länet. Denna variation understryker komplexiteten i fastighetsmarknaden och vikten av att analysera både lokala och regionala trender.

Den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter i Lunds kommun är betydligt högre än i länet som helhet, där man får betala 41 126 kronor per kvadratmeter jämfört med 30 925 kronor i genomsnitt för länet. Denna skillnad visar på de olika prisnivåerna inom regionen och att det finns stora skillnader mellan olika kommuner.

Slutligen kan vi konstatera några andra försäljningar i området som också bidrar till att skapa en bild av marknaden. Till exempel såldes Tulpanvägen 5 för 6 800 000 kronor, och Gullregnsgången 7 för 5 350 000 kronor, vilket ytterligare illustrerar variationsrikedomen i priserna





