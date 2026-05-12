Keir Starmer: British Prime Minister to Stay Despite Calls for Resignation

Despite calls for his resignation, British Labour Party leader Keir Starmer has stated that he will not step down as the country's prime minister. The Labour Party has a process for challenging a leader, but it has not been triggered yet. To trigger it, 20% of the Labour Party's constituency MPs, currently 81, must agree on a common challenger, who will then face a leadership vote. However, no such challenger has presented themselves yet. The situation at No. 10 Downing Street has escalated on Tuesday, with two junior ministers leaving the government, followed by another two. According to media reports, more resignations are expected.

Trots extrem press tänker Keir Starmer inte avgå som Storbritanniens premiärminister. Labourpartiet har en process för att utmana en ledare, och den har inte utlösts, ska Starmer ha sagt på tisdagens regeringsmöte.

För att göra det krävs att 20 procent av Labours underhusledamöter – i nuläget 81 personer – enas om en gemensam utmanare, som sedan måste vinna ett partiledarval. Men någon sådan har inte presenterat sig än. Stormen på Downing Street har tilltagit under tisdagen. I samband med regeringsmötet lämnade två underlydande ministrar Starmers regering, följt av ytterligare två.

Enligt brittiska medieuppgifter väntas de få sällskap av fler.

"Jag ser inte de förändringar jag och landet väntar oss, och kan därmed inte fortsätta tjänstgöra som minister under detta ledarskap", skriver Jess Phillips, underlydande minister mot våld mot kvinnor. Att ingen tyngre minister uttalade sig kritiskt mot Starmer när mötet avslutats tolkas också som att han för tillfället lyckats lugna läget. Antalet parlamentsledamöter som kräver Starmers avgång överstiger 80. Samtidigt har 110 ledamöter i underhuset skrivit under ett öppet brev för att stötta Starmer.

Frågan är vem utmanaren skulle vara. Labours jordskredsseger i senaste valet byggde bland annat på trötthet över Tories kaotiska ledarkarusell. Ett namn som har nämnts är hälsoministern Wes Streeting. Sent på tisdagen rapporterade brittiska medier att Starmer och Streeting ska mötas på onsdag förmiddag, strax före det att kung Charles håller det traditionsenliga talet vid parlamentets öppnande, där regeringens agenda för året ska presenteras.

Den till synes mest populära kandidaten, Andy Burnham, är borgmästare i Manchester och sitter inte i parlamentet – ett formellt krav för att bli ledare. Bakom missnöjet finns bland annat Storbritanniens ekonomiska kräftgång efter EU-utträdet, vilket skapat en protestdebatt som nådde en slags kulmen med ett katastrofalt resultat i förra veckans lokalval





