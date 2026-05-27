Ken Paxton besegrar John Cornyn i primärvalet för att bli Republikanernas kandidat till senaten

Ken Paxton, Texas kontroversiella justitieminister, har besegrat John Cornyn i primärvalet för att bli Republikanernas kandidat till senaten i höstens mellanårsval. Resultatet är talande för Donald Trumps makt över partiet.

Paxton är kontroversiell och tyngd av skandaler, inklusive anklagelser för korruption och maktmissbruk. Han har ställts inför riksrätt av sina egna partikamrater och har försökt hjälpa Donald Trump att sitta kvar som president trots valförlusten 2020. Paxton har även godkänt en uppgörelse med en man som anklagats för sexuella övergrepp mot en ung pojke. Med drygt 50 procent av rösterna har Paxton fått 62,9 procent av rösterna i Texas panhandle.

I höstens mellanårsval ställs han mot Demokraternas kandidat James Talarico, som har fått sitt parti att drömma om att äntligen vinna ett val i den tungt republikanska delstaten. Valet av Paxton gör att den förhoppningen ökar och Demokraterna är ett steg närmare att vinna majoritet i senaten





