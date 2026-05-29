Ken Sema om VM-uttagningen: Det var ett jättebra samtal

Efter ett omtumlande telefonsamtal från förbundskapten Graham Potter är Ken Sema uttagen till Sveriges VM-trupp. Han delar sin glädje och berättar om relationen med Potter.

Ken Sema satt hemma i sin lägenhet när telefonen ringde. Det var en timme innan förbundskapten Graham Potter skulle presentera den slutgiltiga VM-truppen. Sema hade varit med om liknande samtal förut, och de hade inte alltid slutat lyckligt.

Han hade petats i de avgörande playoff-matcherna mot Ukraina och Polen, vilket hade lämnat en bitter eftersmak. Nu var han osäker på om han skulle svara.

'Jag funderade på vad det är för typ av samtal. Ska jag svara eller inte? Jag visste inte hur jag skulle göra', berättar 32-åringen. Men till slut svarade han, och det förändrade allt.

'Jag blev väldigt glad, extremt lycklig. Det är alla spelares dröm', säger han med ett leende. Samtalet med Potter var inte bara en formalitet. De två känner varandra väl sedan tiden i Östersund, där Potter var tränare och Sema en av lagets viktigaste spelare.

Sema hade lärt sig att uppskatta Potters sätt att hantera spelare.

'Han ser alla, han har en förmåga att få ihop en grupp. Alla får vara sig själva. Han gör det otroligt bra, men förstår att det inte bara handlar om fotboll. Han ser människan bakom och vill att alla ska må bra', förklarar Sema.

Denna mänskliga touch var avgörande när Sema kände sig nedstämd efter petningarna. Potter ringde inte bara för att meddela beskedet; han tog sig tid att prata om Semas situation och varför han hade valt andra spelare i playoffet.

'Det var tufft, men jag är van från 2018. Men vi hade ett bra snack. Han hade sina anledningar och jag hade mina synpunkter. I dag är jag här, det är jag extremt stolt och glad över', säger Sema.

Sema är nu en del av den svenska VM-truppen som ska åka till Qatar. Trots att Sverige inte är favoriter tror Sema på lagets chanser.

'Sverige vinner VM', säger han med en blinkning, men tillägger allvarligare: 'Vi har ett starkt lag med många rutinerade spelare och unga talanger. Med Graham Potter vid rodret har vi en taktisk plan som kan överraska många. Det handlar om att vara sammansvetsad och tro på varandra'. Laget har förberett sig intensivt under de senaste månaderna, och Sema känner att han är i toppform.

Han har arbetat hårt för att bevisa att han hör hemma i landslaget, och nu får han chansen.

'Det är en dröm som går i uppfyllelse. Jag ska göra allt för att bidra till lagets framgång', avslutar han. Pressen på spelarna är stor, men Sema är van vid att hantera förväntningar. Han har spelat i allsvenskan, i Europa och nu i Premier League med Watford.

Varje steg har format honom som spelare och människa. Med Potters ledarskap känner han sig trygg.

'Graham skapar en miljö där man kan växa. Han pushar oss men är alltid rättvis. Det är en av anledningarna till att jag tror att vi kan gå långt i VM', säger Sema. Han är särskilt imponerad av hur Potter hanterar gruppen.

'Alla känner sig sedda, från veteraner till nykomlingar. Det är sällsynt i fotbollsvärlden'. Under VM kommer Sema att spela på sin favoritposition som vänster ytter, där han kan utnyttja sin snabbhet och teknik. Han ser fram emot att möta världens bästa försvarare.

'Det är sådana ögonblick man lever för. Att representera Sverige på den största scenen är en ära'. Laget har också en stark defensiv med spelare som Victor Nilsson Lindelöf och Ludwig Augustinsson, och offensivt finns kreativa krafter som Alexander Isak och Emil Forsberg. Sema tror att balansen är nyckeln.

'Vi har verktygen för att störa vilket lag som helst. Det handlar om att vara disciplinerade och samtidigt våga ta risker'. Med Potters flexibla taktik kan Sverige anpassa sig till olika motståndare.

'Vi har flera spelare som kan spela på olika positioner, det gör oss oförutsägbara'. Sema är redo att ge allt för att hjälpa Sverige att nå långt i turneringen. Han vet att det krävs en laginsats, men med den sammanhållning som finns i truppen är ingenting omöjligt.

'Vi är en familj. Det är den känslan som gör oss starka', säger han. Och med ett leende tillägger han: 'Nu ska vi ut och visa världen vad svensk fotboll går för'. Sverige ställs mot tufft motstånd i gruppspelet, men Sema och hans lagkamrater är redo att ta sig an utmaningen.

Deras resa börjar om några veckor, och för Sema är det kulmen på en lång och ibland svår resa. Men nu är han här, och han tänker njuta av varje ögonblick





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ken Sema Graham Potter Sverige VM Fotboll

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Klubbens vd kritiserar förbundets schemaläggning inför cupfinalenPafos huvudtränare Haris Theocharous kritiserar planeringen av cupfinalen mot Apollon efter att svenska landslagets Ken Sema lämnar klubben för landslagsläger i Stockholm, vilket hotar lagets chanser i det avgörande mötet.

Read more »

Fotboll: Graham Potter bemöter kritiken från West Ham: ”Det är vad det är”Graham Potter tog över det svenska landslaget efter att ha fått sparken från West Ham i höstas. Därifrån riktas det kritik. – Det är vad det är och man får gå vidare, säger Potter till SVT Sport på dagens presskonferens.

Read more »

Norges stora experiment: lottar ut sänkt skatt100 000 unga norrmän får jobbskatteavdrag: ”Hur orättvist det är beror på hur man ser det.”

Read more »

Latour väljer köp före återköp: ”Det är det bästa”Latour nobbar återköp av egna aktier trots substansrabatt. I stället säljer investmentbolaget aktier för 5 miljarder kronor för att göra nya industriförvärv. ”Det tycker vi är det bästa”, säger VD Johan Hjertonsson till Afv.

Read more »