Keramik över gränser: Japanskt och skandinaviskt hantverk i utbyte

Nationalmuseums utställning utforskar de fascinerande banden mellan japansk mingei och skandinaviskt hantverk, med fokus på Shoji Hamada, Soetsu Yanagi och Wilhelm Kåge. Utställningen visar hur kulturella utbyten berikade båda traditionerna och hur idén om skönhet i vardagen formade deras arbete.

För nästan hundra år sedan reste Japans främste keramiker Shoji Hamada och filosofen Soetsu Yanagi från Japan till Sverige och Storbritannien. Deras uppdrag var att presentera och exportera japansk folkkonst och keramik, men resan blev istället en källa till nya idéer och inspiration.

Helena Kåberg, curator på Nationalmuseum och chef för Gustavsbergs porslinsmuseum, förklarar att det var en dubbelriktad process – en missionsresa som samtidigt blev en inspirationsresa. Hamada och Yanagi utforskade Gustavsbergs porslinsfabrik i Sverige och träffade Bernard Leach i England, vars idéer kom att forma både japanskt och skandinaviskt hantverk. Utställningen ”Keramik över gränser” på Nationalmuseum utforskar dessa kulturella och idémässiga utbyten och omvärderar berättelsen om banden mellan ländernas hantverkstraditioner.

Wilhelm Kåge, konstnärlig ledare vid Gustavsbergs porslinsfabrik i fyra decennier, präglade det svenska folkhemmets bruksföremål. Han hyllades av New York Times 1958 som en av världens tre stora stengodskeramiker, tillsammans med Hamada och Leach. Både Kåge och Hamada besökte varandras verkstäder i Japan respektive Sverige. Kåberg betonar att utställningen inte bara handlar om inspiration, utan om att liknande idéer uppstod parallellt.

De delade en syn på vardagsföremålets värde och tron på att skönhet borde vara tillgänglig för alla. Den japanska folkkonsten mingei har upplevt en global renässans de senaste åren. Soetsu Yanagis klassiska verk ”The beauty of everyday things” har blivit en oväntad internationell succé. Hamada och hans lärjungar, inklusive barnbarnet Tomoo Hamada som fortfarande arbetar i hans studio i Mashiko, har fått ökad uppmärksamhet genom tidskrifter och dokumentärer.

Mingei-keramik finns nu att köpa i butiker runt om i världen, från Helsingfors till London och Los Angeles. Dess taktila, subtila och mänskliga karaktär tilltalar många i en tid då design ofta är slätstruken och standardiserad. Utställningen åtföljs av en 200-sidig katalog som utforskar den sociala kontexten kring Hamadas och Kåges keramik, samt hur estetiska idéer rör sig över världen och berikar hantverkstraditioner.

Kåberg framhåller att bruksvarornas karaktär gör de sociala aspekterna särskilt intressanta, då både Kåge och Hamada påverkades av idén om att skönhet i vardagen förbättrar samhället, men under olika förutsättningar. Den ökade kunskapen om dessa internationella utbyten har också förändrat synen på mingei i Japan, med utställningar som utforskar kopplingarna till andra länders hantverkstraditioner.

Terry Ellis, tidigare ansvarig för design och keramik på varuhuset Beams, menar att synen på kulturella influenser har reviderats i takt med att forskare hittat fler kopplingar. Japan ses nu inte som en isolerad ö, utan som en del av ett globalt utbyte där hantverk och konst berikas av omvärlden. Utställningens titel är väl vald, då den illustrerar hur dessa ömsesidiga utbyten fungerar – inte som kulturell appropriering, utan som en ”innovationens alkemi”, som författaren Salman Rushdie beskriver det





