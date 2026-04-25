Kerstin, 74, lever utan internet – får göra på det gamla vanliga sättet

Trots den digitala utvecklingen väljer eller tvingas en liten del av befolkningen leva utan internet. Kerstin Nilsson, 74, är en av dem och berättar om utmaningarna och fördelarna med en analog vardag.

Kerstin Nilsson, 74, från Ystad lever utan internet och klarar sig med en gammal knapptelefon och analoga metoder. Hon är en av de tre procenten av svenskarna som inte använder internet.

Efter en allvarlig olycka 1986, där hon ådrog sig en hjärnskada, har hon haft svårt att anpassa sig till den digitala världen. Trots försök och uppmuntran från sin son, som är IT-tekniker, blir hon snabbt hjärntrött av de många intrycken. En vardag utan uppkoppling innebär utmaningar, som att köpa tågbiljett eller hantera parkeringsappar, vilket tvingar henne att planera extra tid för att undvika dem. Hon får klara sig med pappersfakturor och postgiroblanketter för betalningar.

Kerstin Nilsson reflekterar över hur den digitala utvecklingen påverkar samhället och oroar sig för att det blir svårare för dem som inte är uppkopplade, särskilt de med begränsad ekonomi eller hälsoproblem. Forskning visar att det finns en tydlig koppling mellan socioekonomisk status och digital delaktighet. Ensamstående personer med lägre inkomster är överrepresenterade bland de som inte använder internet.

Även om många äldre ser fördelar med digitaliseringen, som ökad trygghet och smidighet, betonar forskare att det bristande politiska intresset för att minska den digitala klyftan riskerar att öka ojämlikheten. Kerstin Nilsson upplever samtidigt positiva aspekter av att leva utan uppkoppling, som att hon har bättre orienteringsförmåga än sin partner som förlitar sig på GPS.

Hon ser en tydlig skiljelinje mellan livet före och efter olyckan, där kunskapen hon hade innan skadan verkar ha stannat kvar, medan den digitala världen aldrig riktigt blev hennes





