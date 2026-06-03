Åkesson kommenterar SD-ledamotens avhopp och misstankar för barnpornografi

Partiledare Jimmie Åkesson har tagit ställning i den pågående polisutredningen om en SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Åkesson menar att det är en allvarlig brottslighet som måste bekämpas med kraft och att det är svårt att hantera sådana saker då det är många som är drabbade.

Partiledare Jimmie Åkesson har kommenterat den avhoppade SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott. - Det är klart att det är ett väldigt allvarligt brott det handlar om.

Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft både politiskt och på andra sätt, säger Jimmie Åkesson. Han säger att han inte känner till fler detaljer än dem han sett i medierna. Han har inte pratat med ledamoten. - Det är inte lätt att hantera sådana här saker, eftersom det är en massa intressen kring familj och anhöriga som också är drabbade och eventuella offer som är drabbade, säger Åkesson.

SD-ledamoten lämnade riksdagen och sina uppdrag för partiet på tisdagen. Personen har också stängts av från partiet under den tid som polisutredningen pågår. - Det har inget med partiet att göra. Det säger också alla som är aktörer inom det här kunskapsfältet att det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen.

De finns överallt och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren att de finns i alla samhällsklasser. Svensk polis ska ha fått kännedom om de misstänkta brotten genom den amerikanska organisationen NCMEC. Organisationen verkar för att globalt bekämpa sexuell exploatering av barn och skickar varje år tusentals tips till svensk polis





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