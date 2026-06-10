Åkesson och Andersson i het debatt om Vänsterpartiets extremister, karensavdrag och migration

I Aktuellts valdebatt drabbade Jimmie Åkesson (SD) och Magdalena Andersson (S) samman om Vänsterpartiets hantering av personer med Hamas-kopplingar, karensavdragets framtid och migrationspolitiken. Åkesson anklagade Andersson för att inte agera mot extremister, medan Andersson påminde om SD:s egna problem med högerextremister.

Under förmiddagen hölls en debatt i riksdagen, men det räckte inte. Med 95 dagar kvar till valet möttes Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en ytterligare debatt i Aktuellts kvällssändning.

Debatten i studion inleddes med en av de stora nyheterna den senaste tiden - Expressens avslöjande att flera personer som stått på Vänsterpartiets listor inför höstens val har stöttat Hamas attack mot Israel den sjunde oktober 2023. Åkesson riktade skarp kritik mot Andersson och menade att hon var på väg att släppa in Vänsterpartiet i en regering, trots att partiet inte gjort upp med sina extremister. Tvärtom, enligt Åkesson, har Vänsterpartiet använt extremister för att locka väljare.

Andersson svarade att hon ser väldigt allvarligt på uppgifterna och att det är viktigt att markera tydligt och ta avstånd. Hon påpekade att det är bra att man agerar direkt när det kommer fram. Åkesson kontrade med att det inte är att agera direkt när man stryker namn först när det uppdagas offentligt, och att det varit känt att dessa personer varit med i partiet länge.

Han menade att Vänsterpartiets trovärdighet är under all trovärdighet i dessa frågor, medan hans eget parti, Sverigedemokraterna, har tagit tag i sina problem genom att skriva en vitbok. Andersson svarade med att påminna om att så sent som i förra valet hade Åkesson 200 personer på riksdagslistorna med högerextremistiska eller nazistiska kopplingar, inklusive en riksdagsledamot med idolbilder på Hitler och en annan som sjungit ausländer raus. Hon frågade hur många av dessa som fortfarande finns kvar på deras listor.

Nästa fråga handlade om beskattning av högavlönade. SD vill sänka skatten medan S vill höja. Åkesson argumenterade för att det är rimligt att man ska få behålla minst hälften av det man tjänar, och att Sveriges tillväxt har gynnats av deras tillväxtvänliga politik. Andersson svarade att Sverige har haft en tillväxt under sin potential, med 100 000 fler arbetslösa och en ökad andel som lever på bidrag, vilket är resultatet av de stora skattesänkningarna.

Karensavdraget diskuterades också. Socialdemokraterna vill avskaffa hela karensavdraget, medan Sverigedemokraterna håller med om att det är ett problem men menar att S förslag saknar finansiering och skulle leda till färre jobb. Åkesson föreslog en specifik lösning för grupper som inte kan gå till jobbet när de är sjuka, som personal inom vård och omsorg, där det finns en genuin orättvisa.

Han hävdade att S-förslaget skulle kosta 40 miljarder, medan Andersson menade att siffran är påhittad av Svenskt Näringsliv och att den korrekta summan är runt fem miljarder, en kostnad som de sjuka betalar idag. Hon undrade varför bara vissa yrkesgrupper ska drabbas av lägre lön och lägre pension, och frågade vad rättvisan är i det. Migrationsfrågan var nästa ämne.

Åkesson ifrågasatte Anderssons trovärdighet i att hon vill ha en stram migrationspolitik, eftersom hennes samarbetspartier, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, inte delar den synen. Han menade att Andersson inte kan lova någonting förrän hon samlar ett lag och gemensamt bestämmer en riktning. Andersson svarade att det var under dess regering med Miljöpartiet som det stora paradigmskiftet i migrationspolitiken genomfördes, och att man måste hålla fast vid det.

Däremot finns det en skiljelinje i synen på människor som redan är i Sverige och har gjort rätt för sig - de ska inte skickas ut. Åkesson höll fast vid sin kritik och påpekade att varje gång Miljöpartiet fått inflytande i migrationspolitiken har det slutat i en total katastrof, och att Socialdemokraterna alltid har agerat utifrån Miljöpartiets taktpinne när de förhandlat om regeringsmakten.

Andersson kontrade med att hon inte är den statsministerkandidat som sålt ut allt för att få makten, och att det var under S-MP-regeringen som det stora skiftet skedde. Debatten präglades av skarpa motsättningar och personangrepp, men gav väljarna en tydlig bild av de ideologiska skillnaderna mellan blocken inför valet





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