Key Person in US-Cuba Talks: The Mysterious Role of Raúl Guillermo Rodríguez Castro

The news text discusses the emergence of Raúl Guillermo Rodríguez Castro as a key player in US-Cuba talks, despite being a mystery on the island. The text also highlights the strained relationship between the two countries and the uncertainty surrounding the future of the Cuban regime.

Sedan Trump ökat pressen på Kuba uppges han ha valts ut av Vita huset som en nyckelperson i förhandlingar om landets framtid. På Kuba går Raúl Guillermo Rodríguez Castro under namnet ‘El Cangrejo’ – ‘Krabban’ – på grund av att han är född med sex fingrar, varav ett deformerat, på ena handen.

Den amerikanska regeringens ståndpunkt är att regimen måste bort. Men exakt hur det kommer gå till är upp till president Trump och han har inte bestämt sig än. Kontakterna mellan USA och 41-åringen intensifierades nyligen då höga företrädare från de bägge länderna höll hemliga krissamtal på ön. CIA-chefen träffade honom i ett hemligt möte.

Ratcliffe reste till Kuba för att ”personligen överlämna president Trumps budskap”. Trots att 41-åringen framställs som helt central i framtida förhandlingar är han något av ett mysterium på Kuba. Han är en ständigt närvarande skugga när Raúl Castro rör sig i offentligheten. Han har nu också ansvaret för förhandlingarna mellan Kuba och USA.

Men kan nästan ingen på Kuba förklara vilken roll Rodriguez Castro spelar i det spända läget. Han är äldsta barnbarnet till Raúl Castro och har en ”ganska egocentrisk personlighet”. Regimen på Kuba kan utnyttja tillfället att föra fram honom som arvtagare till Castrodynastin





