Khaddi Sagnia om det otroligt svåra bytet – och VM-succén

Khaddi Sagnia berättar om utmaningarna med att byta upphoppsfot i längdhopp och hur hon kämpade sig tillbaka till världstoppen, inklusive sin framgångsrika prestation vid VM.

Khaddi Sagnia återvände till världstoppen i längdhopp efter en utmanande period präglad av ett byte av upphoppsfot. Beslutet att byta från höger till vänster, fattat i slutet av 2024, innebar över ett år av intensivt arbete och anpassning.

Sagnia beskriver processen som oerhört svår, till och med mer komplex än att lära sig skriva med den icke-dominanta handen. Hon förklarar att det inte handlade om att förlora befintliga färdigheter, utan snarare om att bygga upp helt nya motoriska mönster och koordinationsförmågor samtidigt som hon bibehöll den nödvändiga farten. Initialt var det en psykologisk utmaning att gå ut på banan med vetskapen om att hoppen kanske inte skulle nå de längder hon var van vid.

Att våga misslyckas och fortsätta träna och tävla var avgörande för hennes utveckling. Årets inomhussäsong markerade en vändpunkt för Sagnia. Hon imponerade genom att ta en fjärdeplats vid VM, och med ett hopp på 6,78 meter uppnådde hon sin längsta längd på nästan fyra år. Denna prestation var resultatet av hårt arbete och dedikation, och Sagnia uttryckte en enorm glädje över att känna att hon återigen kunde prestera på högsta nivå.

Hon liknade känslan vid att behärska skrivandet med den andra handen, men betonade att längdhopp tillför en ytterligare dimension av komplexitet genom kravet på fart och precision. Sagnia har mött både skepsis och uppmuntran under sin omställning. Många har ifrågasatt hennes beslut, men hon har också fått stöd från kollegor och experter som tror på hennes förmåga att lyckas. Flera andra längdhoppare har försökt sig på samma sak, men få har lyckats.

Att höra att hon ansågs vara en av de få som hade potential att klara av utmaningen gav henne extra motivation. Sagnia understryker att bytet av upphoppsfot inte tog bort någon grundläggande kompetens, utan krävde snarare en fullständig omprogrammering av hennes kropp och teknik. Hon beskriver det som en process av att lära sig ett nytt språk, där varje rörelse och varje steg måste tänas igenom och finjusteras. Den mentala aspekten av utmaningen var också betydande.

Att övervinna rädslan för att misslyckas och att behålla tron på sin egen förmåga var avgörande för att nå framgång. Hennes resa är ett inspirerande exempel på hur uthållighet, mod och en positiv inställning kan leda till att man övervinner även de svåraste hinder. Sagnia ser fram emot att fortsätta utvecklas och att nå ännu längre i sin karriär, och hon hoppas att hennes erfarenhet kan inspirera andra idrottare att våga utmana sig själva och att tänja på sina gränser.

Hon är tacksam för stödet hon har fått från tränare, familj och fans, och hon ser fram emot att fortsätta att representera Sverige på internationella tävlingar





