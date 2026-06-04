Khamenei: USA har lidit djup förnedring - nya strider i Gaza och Libanon

Irans högste ledare hävdar att USA är förnedrat. Samtidigt dödas flera i Gaza, Israel och Libanon förnyar vapenvila, och USA:s representanthus röstar om att stoppa Iran-kriget.

USA har lidit en tydlig och djupgående förnedring på slagfältet och på gatorna, hävdar Iran s högste ledare Mojtaba Khamenei i ett skriftligt uttalande som lästs upp i regimtrogna medier.

Enligt uttalandet, som sprids av internationella nyhetsbyråer, försöker USA nu underminera det iranska folkets motståndskraft och så split efter att Iran lyckats slå tillbaka fienden på slagfältet. Khamenei fortsätter med att USA har skapat en militärbas som heter Israel, och att Iran inte kommer att förändra sin linje mot Israel. På papper råder en vapenvila i det krig som USA och Israel inledde i februari, men den bryts i princip dagligen.

Sporadiska samtal om en mer permanent uppgörelse pågår, men parterna har gett olika signaler om hur bra de går. Minst åtta personer dödades tidigt på torsdagen i israeliska attacker mot Gaza stad, uppger Gazas Hamaskontrollerade civilförsvar för AFP. Sju personer omkom när ett bostadshus träffades i ett luftangrepp, och ytterligare en dödades i ett flyktingläger väster om Gaza stad.

Israel och Hamas anklagar regelbundet varandra för att bryta mot den vapenvila som trädde i kraft den 10 oktober efter två års krig. Enligt ett uttalande från USA:s utrikesdepartement har Israel och Libanon kommit överens om att förnya vapenvilan, rapporterar Reuters. Uttalandet kommer efter att parterna mötts i Washington DC de senaste dagarna. En vapenvila gäller redan mellan länderna, men milisen Hizbollah och Israel har fortsatt att attackera varandra.

Det nya avtalet är villkorat av att Hizbollah helt upphör med beskjutningen mot Israel och lämnar områden söder om Litanifloden i Libanon. Avtalet kräver att Libanons armé får kontroll över området. Hizbollah har dock inte varit med i samtalen mellan de två länderna, och det är oklart hur milisen ställer sig till de nya villkoren. USA:s representanthus ställde sig bakom en resolution om att stoppa kriget mot Iran tills det godkänts av kongressen, skriver Reuters.

Amerikanska medier beskriver det som ett tecken på att republikanska politikers stöd till kriget börjar avta. Förslaget har lagts fram av demokrater och hänvisar till en lag om att militära operationer måste godkännas av kongressen om de pågår i mer än 60 dagar. Vita huset har sagt att så inte är fallet med kriget i Iran, trots att det inleddes den 28 februari, eftersom en vapenvila inletts mellan USA, Israel och Iran.

Det finns flera hinder kvar innan resolutionen når presidentens skrivbord, som dessutom kan lägga in sitt veto. Ett veto som kongressen sedan har svårt att upphäva, då det krävs två tredjedelars majoritet. Samtalen mellan USA och Iran har inte upphört den senaste veckan, till skillnad från vad medieuppgifter gjort gällande. Det budskapet kommer från Irans utrikesminister Abbas Araqchi på onsdagen, rapporterar Reuters med hänvisning till libanesiska tv-kanalen Al Mayadeen.

Men inga framsteg har heller gjorts i förhandlingarna, enligt Araqchi. Det håller inte USA:s president Donald Trump med om. Han antydde på onsdagskvällen att förhandlingarna med Iran kan leda till framsteg redan i helgen, rapporterar Reuters. Men han lämnar också en brasklapp.

Irans utrikesminister varnar för att en attack mot Libanons huvudstad Beirut skulle innebära att kriget i Mellanöstern blossar upp med full kraft igen. Våra väpnade styrkor står redo att anfalla Israel om landet attackerar Beirut, säger Araqchi till Al Mayadeen. Israel har hotat att bomba Beiruts södra förorter i en upptrappning av sin omfattande militärinsats mot libanesiska Hizbollah.

USA:s president Trump har hävdat att han fått löften från både Israel och Hizbollah om att undvika en eskalering, men nya attacker skedde så sent som på tisdagen. I de utdragna förhandlingarna om USA:s krig mot Iran har Teheran krävt att ett avtal även ska ge fred i Libanon. Iran har attackerat ett amerikanskt militärfartyg, enligt Irans statliga media under onsdagen. USA:s Centralkommando meddelar på onsdagskvällen att detta inte stämmer.

Skadorna på Kuwaits flygplats orsakades av fel i USA:s luftvärnssystem och inte av iranska attacker mot Kuwait. Båda sidor beskyller varandra för eskalering, och läget förblir spänt i hela regionen





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