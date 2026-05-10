Khamzat Chimaev förlorar UFC-titel i New Jersey

Den svenska MMA-stjärnan Khamzat Chimaev förlorade mot Sean Strickland i UFC 328 i New Jersey. Chimaev hade aldrig tidigare förlorat en match i UFC på 15 försök, men fick se sig besegrad av Strickland, som vann på poäng. Två av domarna gav amerikanen segern, medan en tyckte att Chimaev var bäst.

Den svenska MMA -stjärnan Khamzat Chimaev förlorade mot Sean Strickland i UFC 328 i New Jersey . Chimaev hade aldrig tidigare förlorat en match i UFC på 15 försök, men fick se sig besegrad av Strickland, som vann på poäng .

Två av domarna gav amerikanen segern, medan en tyckte att Chimaev var bäst. Chimaev har varit en fruktad superstjärna i UFC i många år, men nu förlorar han den världsmästartitel i mellanvikt han tog över i augusti i fjol. Svensktjejenen inledde matchen starkast och fick ner sin motståndare på mattan redan i den första ronden, men Strickland kom ur greppet, stod emot bra och var starkast i resten av matchen när de båda mest försökte nöta ut varandra med boxningsslag.

Chimaev kom med sin familj till Sverige från Tjetjenien och tävlade i början av sin MMA-karriär som svensk. Sedan några år bor han i Dubai i Förenade arabemiraten, som han också representerar





SVTSport / 🏆 29. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

UFC MMA Khamzat Chimaev Sean Strickland New Jersey Titel Förlust Poäng Boxningsslag Svensk Tjetjenien Dubai Förenade Arabemiraten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rekyl nedåt i New York – Shake Shack föll kraftigtPå Wall Street syntes mindre nedgångar. Kurserna backade något från onsdagens uppgång samtidigt som Brentoljan stabiliserade sig runt 100 dollar fatet.

Read more »

Forssell jagar stöd i FN: ”Provocerande”NEW YORK. Johan Forssell har åkt till New York på övertalningsoffensiv. Målet: att göra det enklare att utvisa våldtäktsmän. Men alla är inte övertygade. – Det

Read more »

FT: Helsing expected to receive $1.2 billion in new financing from Dragoneer Investment Group and Lightspeed Venture PartnersHelsing, the Munich-based AI software company that produces drones and unmanned underwater vehicles for the military, is expected to raise around $1.2 billion in a new round of funding led by Dragoneer Investment Group and Lightspeed Venture Partners. The new financing would be in addition to the $6.5 billion the company raised in a previous round led by Daniel Ek's investment group Prima Materia, raising its valuation to around $18 billion. The new financing is still pending, but the company expects to complete it sometime in 2021.

Read more »

Irländarnas nationaldag i New York: journalist möter Magarörelsens kryptokillar och barbiesEn journalist besöker en pub på Manhattan under den irländska nationaldagen för att studera Magarörelsens kryptokillar och barbies och mingla med Trumpismens urbana elit. Han möter en vice ordförande och en medlem av musikutskottet, men ångrar sig efter att ha blivit identifierad som journalist.

Read more »