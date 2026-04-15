Kia Seltos – En Uppdatering som Bjuder På Mer Äventyr och Välbekant Kia-känsla

Kia lanserar en uppdaterad Seltos till Europa och Sverige, med en design som känns mer lyckad än många andra modeller från tillverkaren. Trots att elektrifieringen är på gång, fortsätter Seltos att erbjuda både bensinmotorer och mildhybrider. Nya Seltos utlovar mer utrymme och en äventyrlig känsla.

Kia s satsning på elektrifiering har inte helt lyckats att ersätta de fossila bränslena i den svenska marknaden, åtminstone inte än. Därför lanserar Kia en uppdaterad version av Seltos , som nu når både den europeiska och svenska marknaden.

Det blir en intressant utmaning för Kia att konkurrera i ett redan välbefolkat segment där de redan har modeller som Sportage, Stonic och Xceed. Seltos kommer med en rad uppdateringar för att förnya segmentet, även om drivlinorna fortfarande domineras av traditionella bensinmotorer och mildhybrider.

Kia erbjuder nu tre olika bensinversioner av Seltos, varav två är tvåhjulsdrivna och kommer med antingen en manuell sexväxlad låda eller en automatisk sjuväxlad låda. Den automatiska lådan är obligatorisk för den fyrhjulsdrivna varianten. Oavsett vilken variant man väljer så levererar dessa motorer 180 hästkrafter och ett vridmoment på 265 Nm.

Dessutom finns det två mildhybridversioner, båda med en sexväxlad automatisk växellåda. De fyrhjulsdrivna mildhybriderna har en så kallad e-AWD-funktion. Den tvåhjulsdrivna versionen genererar 154 hästkrafter, medan den fyrhjulsdrivna ger 178 hästkrafter. Trots att det är en mildhybrid, har Kia lyckats integrera V2L-teknik i bilen, vilket gör det möjligt att ladda externa enheter från bilens batteri. Detta är en praktisk funktion, även om kapaciteten kan vara begränsad.

Kia har valt att ge Seltos en mer äventyrlig karaktär, även om det är en subtil förändring. Jämfört med Sportage känns Seltos mer robust och slitstark invändigt. Inredningen domineras av gråa toner med en touch av grönt. Föraren känner snabbt igen sig från andra Kia-modeller, med samma ratt och reglage som tidigare. Även skärmarna är desamma, och den mest framträdande skillnaden jämfört med andra nyligen testade modeller är den mer robusta växelspaken för den automatiska växellådan.

Nya Seltos är åtta centimeter kortare än Sportage men erbjuder liknande utrymmen, vilket till stor del beror på bilens boxiga form. Bagageutrymmet är på 536 liter, och baksätet kan skjutas framåt och bakåt, vilket ökar flexibiliteten. Överlag är utrymmet i bilen imponerande.

På utsidan är designen mycket Kia-lik, och i det här fallet är den lyckad. Seltos har fått en tilltalande design, som enligt recensenter överträffar exempelvis Kia EV5. Även om EV5 inte är en ful bil, uppfattas Seltos som mer lyckad. Som vanligt med Kia kommer Seltos i standardutförande, GT-line och X-line, där den sistnämnda versionen betonar bilens äventyrliga karaktär.





