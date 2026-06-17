Kikki Danielsson är årets gäst i Stjärnorna på slottet

Den 76-åriga artistsångerskan Kikki Danielsson gör sitt debut iprogrammet Stjärnorna på slottet trots tidiga hälsoproblem. Hon förbereder sig för intensiva skissningar och delar sina tankar om livet adoption och nykterhet.

I årens säsong av Stjärnorna på slottet ses en mängd spännande gäster, däribland skådespelaren Lena Olin, komikern Peter Dalle, artisten Camilla Hamid samt Panetoz-medlemmen Pa Modou Badjie.

En av deltagarna som väckt speciell uppmärksamhet är den erfaren artistsångerskan Kikki Danielsson. Hon fick erbjudandet redan förra året men kunde då inte delta på grund av en bruten arm som begränsade henne. I år kände hon att det var rätt tillfälle, trots att hon i mars sjukhusades med influensa och måste avbryta en turné. Den 76-åriga artisten har sina strategier för att hantera intensiva inspelningar på Wiks slott utanför Uppsala.

Hon berättar att hon försöker ta små pauser, ungefär en kvarts timme eller 20 minuter, att bara ligga på sängen och andas för att återhämta sig. Innan hon accepterade deltagandet ställde hon sig själv frågan: Finns det något om mig som folk inte redan vet? Kikki Danielsson har tidigare varit mycket öppen om sitt liv, i pressen och i sina självbiografier, om adoption som femåring, skilsmässa och sin tid som nykter alkoholist.

Hon påpekar att hon redan berättat om dessa ämnen många gånger, men att hon ändå kommer att ta upp dem, inte minst för att hon inte känner någon av de andra deltagarna och har frågor till alla. Angående sin hälsa tillägger hon att hon mådde bra nu, men måste bygga upp sin kropp efter att ha förlorat muskelmassa och fått andningsbesvär.

Dessutom innebär säsongen en stor förändring i hennes personliga liv: hon flyttar just nu från en femrumsvilla ner till en tvåa, vilket hon beskriver som ingen lek





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