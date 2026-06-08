Kim Yo-Jong: Nordkorea kommer aldrig att avveckla kärnvapen

Kim Yo-Jong, syster till Nordkoreas ledare, säger i ett uttalande att landet aldrig kommer att ge upp sina kärnvapen och att arsenalen i stället ska byggas ut. Hon avfärdar påståenden om en överenskommelse om kärnvapenfritt Nordkorea som en lögn.

Kim Yo-Jong , syster till Nordkorea s ledare Kim Jong-Un och en inflytelserik person i regimen, har i ett uttalande slagit fast att Nordkorea aldrig kommer att ge upp sina kärnvapen .

Tvärtom, landet planerar att fortsätta utöka och stärka sin kärnvapenarsenal. Uttalandet kommer i samband med att Kinas president Xi Jinping förbereder sig för att besöka Nordkorea, ett besök som väcker internationell uppmärksamhet. I ett uttalande som spreds via den statliga nyhetsbyrån KCNA riktade Kim Yo-Jong skarp kritik mot vad hon kallade verklighetsfrämmande och föråldrade drömmar hos vissa personer i USA.

Hon avfärdade specifikt ett påstående från den tidigare Trumpadministrationen, som efter ett möte mellan president Donald Trump och Xi Jinping hävdade att man hade enats om målet om ett kärnvapenfritt Nordkorea. Detta beskrev Kim Yo-Jong som en fullständig lögn och falsk information. Hon menade att det snarare handlar om ett önsketänkande från amerikanska tjänstemän som är alltför förtjusta i att använda det föråldrade ordet nedrustning.

I stället betonade Kim Yo-Jong sin brors politik, som innebär att Nordkorea har som uttalat mål att ytterligare utöka och stärka sin kärnvapenkapacitet. Hon sade att den linje som successivt stärker landets kärnvapenskydd för självförsvar är ett oåterkalleligt och slutgiltigt beslut som ska genomföras villkorslöst. Detta skickar en tydlig signal till världen om att Nordkorea aldrig kommer att kompromissa när det gäller försvar och suveränitet.

Nordkoreas doktrin slår fast att kärnvapenstyrkorna ska utökas, och Kim Yo-Jongs uttalande bekräftar att regimen står fast vid denna linje. Bakgrunden till uttalandet är också den spända relationen mellan Nordkorea och USA, där tidigare diplomatiska initiativ har strandat. Nordkorea har under de senaste åren genomfört ett antal provskjutningar av ballistiska robotar, vilket har lett till skärpta sanktioner från omvärlden.

Besöket av Xi Jinping ses som en möjlighet för Kina att stärka sin roll som mellanhand i regionen, men Kim Yo-Jongs uttalande visar att Nordkorea inte är redo att ändra sin inställning. Experter ser detta som en signal om att Nordkorea kommer att fortsätta sin militära uppbyggnad oavsett yttre påtryckningar. Den nordkoreanska regimen anser att kärnvapen är avgörande för landets överlevnad och avskräckningsförmåga, och någon avrustning är inte aktuell.

Detta innebär att spänningarna på Koreahalvön sannolikt kommer att bestå under överskådlig framtid. Sammanfattningsvis kan det konstateras att Kim Yo-Jongs uttalande är ett tydligt ställningstagande från Nordkorea att inte ge vika för internationella krav på nedrustning. Landet kommer i stället att fortsätta utveckla sin kärnvapenkapacitet, vilket kan leda till ytterligare konflikter med USA och andra nationer.

Besöket av Xi Jinping kan komma att användas av Nordkorea för att visa upp en enad front, men det är osannolikt att det leder till några konkreta framsteg i frågan om kärnvapennedrustning. Världen måste därför förbereda sig på en fortsatt spänd situation där Nordkoreas kärnvapenarsenal förblir en central fråga





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nordkorea Kärnvapen Kim Yo-Jong KCNA Nedrustning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fifas vändning: Tillåter vissa vattenflaskor på VMFifa har mötts av kritik efter beskedet om att supportrar inte kommer att tillåtas ta med egna vattenflaskor till VM-arenorna i sommar.

Read more »

”Vet att det kommer att blåsa nu”ODENSE. Två segrar på nio matcher. Svenska landslagsdamernas förtroende för förbundskapten Tony Gustavsson är likväl intakt. – Jag har stort förtroende för Tony

Read more »

Så kan svenska småsparare teckna aktier i Space X: “En…Nu står det klart att även svenska sparare kommer att kunna teckna aktier i den gigantiska noteringen av Elon Musks rymdbolag Space X. Det är första gången…

Read more »

Torbjörn Petersson: Så bröt sig Kim Jong-Un ur Kinas greppRelationen mellan Kina och Nordkorea är inte densamma som senast den kinesiske ledaren var på besök i Pyongyang 2019.

Read more »

Armeniens premiärminister utropar seger i parlamentsvalArmeniens sittande premiärminister Nikol Pasjinjan utropar seger i landets parlamentsval. Civilt kontrakt har vunnit och kommer att bilda regering, säger han på en pressträff.

Read more »