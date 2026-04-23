Kina anklagas för AI-spionage – Skattefällor vid företagsleasing av bilar

USA anklagar Kina för att stjäla avancerad AI-teknik genom storskaliga destilleringskampanjer. Samtidigt varnas företag för skattekonsekvenserna vid leasing av bilar, inklusive skillnaden mellan operationell och finansiell leasing, bilförmån och påverkan på utdelningsutrymmet.

Information tyder på att utländska aktörer, främst baserade i Kina , bedriver storskaliga och avsiktliga kampanjer för att utvinna information från USA :s mest avancerade AI-system. Detta framgår av ett PM från Michael Kratsios, chef för Vita husets kontor för vetenskaps- och teknikpolitik, som Financial Times tagit del av. Anklagelsen markerar en eskalerande spänning kring påståenden om att kinesiska aktörer stjäl avancerad amerikansk AI-forskning, mitt i en global kapprustning om ledarskap inom AI-utveckling.

Händelsen inträffar kort före ett planerat möte mellan president Donald Trump och president Xi Jinping i Peking. Nyligen anklagades det kinesiska företaget Deepseek för att använda en teknik kallad 'destillering' – att träna mindre AI-modeller baserat på resultaten från större modeller – för att skapa kraftfulla produkter till lägre kostnad. Kratsios PM indikerar att administrationen kommer att dela information med amerikanska AI-företag om dessa försök till obehörig destillering och hjälpa dem att samordna mot attacker.

Parallellt med dessa säkerhetspolitiska frågor är det viktigt för företag att noggrant överväga skattekonsekvenserna vid leasing av bilar. Det finns en vanlig missuppfattning att all leasing ger rätt till momsavdrag, men Skatteverket gör en tydlig skillnad mellan operationell och finansiell leasing. Operationell leasing, som liknar en långtidshyra, tillåter avdrag för 50 procent av momsen på leasingavgiften om bilen används minst 100 mil per år i momspliktig verksamhet.

Finansiell leasing, som mer liknar ett köp via avbetalning, ger inte rätt till momsavdrag. Bilförmånen, som är vanlig för anställda som använder bilen både i tjänsten och privat, beskattas som en löneförmån och påverkar nettolönen och företagets kostnader. Om bilen endast används i tjänsten och körs begränsat privat (högst 10 gånger eller 100 mil per år) klassificeras den som en tjänstebil och undantas från förmånsbeskattning. För egenföretagare är det avgörande att skilja mellan dessa kategorier.

För bolagsägare påverkar bilförmånen inte bara skatten och lönen utan även möjligheten att ta ut utdelning enligt 3:12-reglerna. Förmåner beskattas som lön, men räknas inte in i löneunderlaget på K10, vilket kan minska utdelningsutrymmet. Hanteringen av bilförmånsvärdet är därför kritisk. Att inte göra något och ta upp förmånsvärdet innebär vanlig beskattning utan tillgodoräknande på K10.

Att neutralisera förmånen genom ett nettolöneavdrag, där bolaget ersätter den skattade lönen, reducerar förmånsvärdet och kan öka utdelningsutrymmet för fåmansföretagare. Årliga justeringar av förmånsvärdet baseras på förändringar i statslåneräntan och prisbasbeloppet. För 2026 förväntas en relativt liten förändring. Dessutom kan elbilar vara en ekonomiskt fördelaktig lösning, då det förmånsgrundande priset kan sänkas med upp till 50 procent, dock maximalt 350 000 kr, vilket resulterar i lägre beskattning





