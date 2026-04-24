Kina presenterar detaljerad atlas över djuphavsmineraler – ett strategiskt drag

Kinas nya atlas över djuphavsmineralfyndigheter väcker frågor om landets ambitioner inom mineralutvinning och dess territoriella anspråk i strategiskt viktiga vattenområden. Experter varnar för att kartläggningen även kan ha militära implikationer.

Kina har nyligen presenterat en detaljerad atlas över djuphavsmineralfyndigheter, resultatet av två decenniers omfattande forskning och provtagning på över 10 000 platser i haven. Denna atlas, framtagen av en forskningsavdelning under den kinesiska regeringen, kartlägger fyndigheter i bland annat Östkinesiska havet och Gula havet.

Publiceringen av atlasen ses av många experter som ett tydligt tecken på Pekings växande ambitioner inom djuphavsbrytning av mineraler och ett sätt att understryka, och potentiellt förstärka, dess redan omtvistade territoriella anspråk i strategiskt viktiga vattenområden. Enligt New York Times signalerar detta en ökad kinesisk aktivitet och inflytande i haven, vilket skapar spänningar med grannländer som bestrider dessa anspråk.

Utöver de direkta ekonomiska intressena av mineralutvinning, pekar analytiker på att den detaljerade kartläggningen av havsbotten ger Kinas militär en betydande strategisk fördel. Den omfattande informationen om topografin och sammansättningen av havsbotten i dessa vatten kan användas för att förbättra ubåtsnavigation, planera undervattensoperationer och i allmänhet öka den militära kapaciteten. Bruce Jones, en expert på marinfrågor och utrikespolitik, betonar att Kina investerar enorma resurser i att bli en ledande oceanografisk makt.

Han menar att Kina snabbt minskar gapet till USA, som traditionellt dominerat inom havsvetenskap, och samtidigt bygger upp sin militära förmåga och den kunskap som krävs för att operera effektivt under vattnet. Detta dubbla fokus – vetenskaplig forskning och strategisk militär planering – gör atlasen till ett kraftfullt verktyg för Kina.

Yun Sun, en annan expert på utrikespolitik, framhåller att atlasen har en strategisk betydelse för att stärka Kinas anspråk på omtvistade vattenområden och att offentliggörandet kan ses som ett tydligt uttalande om Kinas kontroll över dessa områden. Observationer av kinesiska djuphavsforskningsfartyg i andra länders territorialvatten, inklusive områden nära Alaska och de som Taiwan och Filippinerna gör anspråk på, understryker detta. Atlasen sätter också press på andra länder som också är intresserade av att utvinna mineraler från havsbotten.

Larry Mayer, chef för Center for Coastal and Ocean Mapping vid University of New Hampshire, förklarar att detaljerad kartläggning är avgörande för att kunna göra anspråk på ytterligare havsbottenområden. FN:s havsrättskonvention ger nationer en exklusiv ekonomisk zon på 200 sjömil från kusten, men ett land kan utöka sina anspråk om det kan bevisa att dess kontinentalsockel sträcker sig bortom denna gräns. Kina har tidigare försökt att dra gränser som Japan bestrider, eftersom de överlappar med Japans egen exklusiva ekonomiska zon.

I Sydkinesiska havet har Kina dessutom ritat om gränserna i vatten som också görs anspråk på av Taiwan, Vietnam och Filippinerna. Denna atlas kan därför ses som ett steg i Kinas strategi att hävda sin kontroll över dessa omtvistade områden och säkra tillgången till värdefulla resurser. Publiceringen av atlasen är en tydlig indikation på Kinas växande inflytande och ambitioner i haven, och kommer sannolikt att leda till ytterligare spänningar och diskussioner om havsrätt och territoriella anspråk i regionen





