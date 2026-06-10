Kina har hamnat i ett tufft dilemma. Antingen måste de köpa dyr olja från utlandet, eller använda sina reserver. Landet verkar välja det senare alternativet. Nu har man också behövt börja använda dem efter flera månader av störningar på den globala energimarknaden till följd av att omkring en tiondel av den globala oljeproduktionen slagits ut.

Kina väljer att använda sina oljereserver istället för att köpa dyr olja från utlandet. Landet väntas ta ut omkring en miljon fat råolja per dag från strategiska och kommersiella reserver under de kommande månaderna.

Utvecklingen visar att världens största oljeimportör fortfarande är ovillig att köpa stora volymer råolja på den öppna marknaden. Kina gick in i krisen med betydande lager och har nu börjat använda dem efter flera månader av störningar på den globala energimarknaden till följd av att omkring en tiondel av den globala oljeproduktionen slagits ut. Statligt kontrollerade energibolag har sänkt sina körningar samtidigt som privata raffinaderier fått större möjlighet att minska produktionen när lönsamheten försämrats.

Tidigare hade mindre oberoende raffinaderier pressats att hålla uppe produktionen av bensin och diesel för att säkra den inhemska tillgången på drivmedel. Men när lagren visat sig tillräckliga och exporten av raffinerade produkter samtidigt minskat har myndigheterna börjat lätta på kraven. Samtidigt har den inhemska efterfrågan på bensin försvagats sedan oljepriserna steg kraftigt efter konflikten. En annan faktor är den fortsatta elektrifieringen av fordonsflottan.

Den snabba ökningen av elbilar väntas bidra till att Kinas bensinförbrukning minskar mer än tidigare prognoser visat under året. Effekterna syns redan i handelsstatistiken. Kinas råoljeimport föll i maj till den lägsta nivån sedan hösten 2017, en utveckling som till stor del kopplas till de högre priserna på världsmarknaden. När Kina återgår till mer omfattande inköp av råolja kan det få betydande konsekvenser för både oljepriset och balansen på den globala energimarknaden.

Softbank Groups försök att låna upp minst sex miljarder dollar genom ett så kallat margin loan med säkerhet i bolagets innehav i Openai har stannat upp. Detta bara veckor efter att den japanska konglomeraten sänkte sitt ursprungliga mål från tio miljarder dollar. Softbank överväger nu flera olika finansieringsalternativ, och det är fortfarande möjligt att man kan komma fram till en lösning. Förutsättningarna för ökad konsumtion finns där.

Lägre skatt, halverad matmoms och god reallöneutveckling senaste året har spätt på det genomsnittliga hushållets kassa. Hushållens plånböcker har stärkts. Men oron gör dem försiktiga. Kina har också börjat använda sina oljereserver för att minska sin beroende av importerade oljor.

Detta kan ha betydande konsekvenser för den globala energimarknaden. Softbank Groups försök att låna upp minst sex miljarder dollar har stannat upp, men det är fortfarande möjligt att man kan komma fram till en lösning





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