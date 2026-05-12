Kinas ambassadör i USA önskar avbrutet krig med Iran inför toppmötet med Kina

Kinas ambassadör i USA uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trumps toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping. Xie Feng ifrågasätter godtycklig våldsanvändning i internationella relationer och tror att Kina kan bidra till en hållbar utveckling av världen genom en fungerande konkurrens med USA.

Öppna bild i helskärm, hans första besök i landet sedan 2017. Xie Feng , Kinas ambassadör i USA, uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trump s toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping .

– Inget land bör sätta sig självt framför alla andra och tillämpa reglerna selektivt, säger Xie Feng till Newsweek. Xie Feng säger vidare att Kina hoppas att USA och Iran 'kommer att upprätthålla momentum' i förhandlingarna.

"För både Kina och resten av världen är blockaden av Hormuzsundet, störningarna på den internationella energimarknaden och chockerna mot globala industri- och leveranskedjor en katastrof," säger Xie Feng. Han poängterar i intervjun att Kina 'motsätter sig godtycklig våldsanvändning i internationella relationer'





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xie Feng Kinas Ambassadör I USA Kriget Med Iran Trump Xi Jinping Upprätthålla Momentum Kvalificera Aggressivitet Tillväxt Av Världsproblem Kloka Alternativ Theoretiker

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump väntas pressa Xi om relationen till IranKina bekräftar att USA:s president Donald Trump kommer att besöka Kina den 13–15 maj för samtal med Kinas ledare Xi Jinping.

Read more »

Donald Trump planerar en konferens med Kinas president i KinaEnligt en källa i Vita Huset förväntas mötet med Xi Jinping, som kommer att inledas den 29:e i veckan, förutom säkerhets- och energipolitiska samtal även inkludera en enformig rad affärsuppgörelser och köpavtal med Peking.

Read more »

Källor: USA överväger nya strider i Iran – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

AI i fokus inför möte mellan USA och KinaUSA och Kina överväger samarbete kring AI-reglering för att minska risker trots intensiv ekonomisk och teknisk konkurrens.

Read more »