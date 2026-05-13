Kinas drömscenario: Övertala USA att ge upp Taiwan

Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan, vilket också skulle innebära att USA skulle ge upp sin militära närvaro i den delen av världen. Kinakännaren Björn Jerdén tror att det är en sannolikhet att Kina skulle sälja ut Iran för att få Taiwan och kontroll över Östasien, men han tror inte att amerikanerna är tillräckligt desperata för att göra det.

När världens två mäktigaste ledare möts är den ena parten märkbart försvagad. Det kan öppna för amerikanska eftergifter med långtgående konsekvenser. – Kina s drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan , säger Kina kännaren Björn Jerdén inför det stundande mötet mellan USA :s och Kina s presidenter.

Donald Trump sitter i en rävsax i Mellanöstern – och tros behöva Xi Jinpings hjälp för att ta sig ur den. Både utrikesminister Marco Rubio och finansminister Scott Bessent har bett Kina att använda sitt inflytande för att få Iran att sluta blockera sjöfarten genom Hormuzsundet.

– Det är i Kinas intresse att Iran slutar att stänga sundet, sade Rubio i förra veckan, i samband med Irans utrikesminister Abbas Araghchis besök i Peking.att Trump ska skala ned USA:s stöd till Taiwan, som Xi länge haft som uttalat mål att införliva i Folkrepubliken Kina. – Kinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan.

Och i förlängningen också ge upp USA:s militära närvaro i den delen av världen, säger Björn Jerdén, chef för Nationellt kunskapscentrum om Kina. Skulle Kina sälja ut Iran för att få Taiwan och kontroll över Östasien? När som helst. Frågan är om amerikanerna är tillräckligt desperata för att göra det.

Jag tror inte det, även om vi inte kan utesluta någonting med Trump. Björn Jerdén tror inte att mötet mellan Trump och Xi kommer att sluta med några större avtal. Relationen präglas av en ”allvarlig strukturell konflikt” som har förvärrats successivt sedan Trumps förra runda i Vita huset, säger han. – Trump vill nog få till en deal med Kina.

Det vill han med alla länder. Men jag tror att det finns väldigt små förutsättningar att få till stånd en överenskommelse med Kina som gör att den här strukturella konflikten i botten försvinner, konstaterar Jerdén. Han tror i stället att bägge parter kommer att fokusera på att stabilisera relationen. En sannolik utgång är en förlängning av den bräckliga handelsvapenvilan länderna emellan.

– Så länge den här relationen är stabil så har det betydelse för oss. För det bidrar till en lugnare världsekonomi, vilket minskar turbulensen. USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping möts i Peking 14–15 maj. Mötet var ursprungligen planerat till mars, men sköts upp på grund av Irankriget.

Det är det första amerikanska presidentbesöket i Kina sedan Trumps resa i november 2017. Handelstullar, Irankriget och energikrisen, AI-säkerhet samt det amerikansk-kinesiska avtalet om sällsynta jordartsmetaller väntas stå på dagordningen. Trump har även meddelat att han kommer att lyfta frågan om amerikansk vapenförsäljning till Taiwan. I december godkände presidenten ett vapenpaket på 11 miljarder dollar till Taiwan, men USA har ännu inte gått vidare med leveransen.

Med på resan finns flera företagsledare, enligt medieuppgifter bland andra Teslas vd Elon Musk och Apples vd Tim Cook. Även Boeings vd Kelly Ortberg, som rapporteras vara nära att slutföra en order på 500 flygplan av modellen 737 Max till Kina, ingår i delegationen





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

China Taiwan Iran Hormuzsundet Donald Trump Xi Jinping Kina Irankriget Handelstullar AI-Säkerhet USA Kinas Drömscenario Övertala USA Ge Upp Taiwan Ge Upp USA:S Militära Närvaro Björn Jerdén Nationellt Kunskapscentrum Om Kina Irans Utrikesminister Abbas Araghchi Peking Handelstullar Irankriget Energikrisen AI-Säkerhet Det Amerikanska Presidentbesöket I Kina Handelstullar Irankriget Energikrisen AI-Säkerhet Det Amerikanska Presidentbesöket I Kina Handelstullar Irankriget Energikrisen AI-Säkerhet Det Amerikanska Presidentbesöket I Kina

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump planerar en konferens med Kinas president i KinaEnligt en källa i Vita Huset förväntas mötet med Xi Jinping, som kommer att inledas den 29:e i veckan, förutom säkerhets- och energipolitiska samtal även inkludera en enformig rad affärsuppgörelser och köpavtal med Peking.

Read more »

Källor: USA överväger nya strider i Iran – Senaste nytt om kriget mellan Iran, USA och IsraelSVT liverapporterar om konfliktens utveckling

Read more »

Kinas ambassadör i USA önskar avbrutet krig med Iran inför toppmötet med KinaKinas ambassadör i USA uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trumps toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping. Xie Feng ifrågasätter godtycklig våldsanvändning i internationella relationer och tror att Kina kan bidra till en hållbar utveckling av världen genom en fungerande konkurrens med USA.

Read more »

Kina inför nya toppmötet: Medlingen måste intensifierasKinas utrikesminister Wang Yi uppmanar Pakistan att ”intensifiera” sina medlingsinsatser mellan Iran och USA.

Read more »