Kinas ekonomi står inför ett svårt vägskäl. Om landet inte lyckas få igång den inhemska konsumtionen riskerar ekonomin att falla betänkligt.

Kina s ekonomi står inför ett svårt vägskäl. Om landet inte lyckas få igång den inhemska konsumtionen riskerar ekonomin att falla betänkligt. Det varnar ekonomer som har analyserat Xi Jinpings strategi.

Fallande bostadspriser och en svag detaljhandel är två av de stora problemen. De fasta investeringarna har minskat med 4,1 procent under årets fem första månader jämfört med motsvarande period 2025. Det är den svagaste utvecklingen sedan pandemins inledande skede. En bidragande faktor är att effekten från statliga program för inbytesköp av bland annat hushållsapparater och bilar börjar avta.

Dessa åtgärder har tidigare hjälpt till att hålla uppe konsumtionen. Fastighetssektorns fortsatta nedgång väger tungt, samtidigt som högre kostnader för råvaror och energi kopplade till konflikten i Iran har gjort vissa infrastruktursatsningar mindre attraktiva. Samtidigt finns tecken på att Kina medvetet försöker minska investeringar med låg avkastning. Flera projekt inom vind- och solkraft har stoppats eller skjutits upp efter bedömningar om svag lönsamhet.

Myndigheterna har under senare år också slagit ned på överkapacitet och vad de beskriver som ineffektiv konkurrens inom industrin. Trots problemen fortsätter exporten att vara en ljuspunkt. Utförseln ökade med 19 procent i maj jämfört med året innan. Investeringar kopplade till exportindustrin utvecklas också starkare än övriga delar av ekonomin.

Landets tekniksektor gynnas dessutom av den globala AI-boomen, vilket har bidragit till ökad import av bland annat halvledare. Många ekonomer menar dock att Kinas tillväxtmodell står inför ett vägskäl. Landet har länge förlitat sig på investeringar för att driva ekonomin, men avkastningen på nya projekt blir allt lägre





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