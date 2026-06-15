Kinas grepp om kritiska metaller hårdnar

Väst försöker runda problemet genom att söka nya källor på platser som tidigare setts som otänkbara. Det har blivit en allt större utmaning för väst att Kina kontrollerar stora delar av värdekedjan för kritiska mineraler och jordartsmetaller.

Kina s grepp om kritiska metaller hårdnar. Väst försöker runda problemet genom att söka nya källor på platser som tidigare setts som otänkbara. Det har blivit en allt större utmaning för väst att Kina kontrollerar stora delar av värdekedjan för kritiska mineraler och jordartsmetaller.

För att minska beroendet riktas nu blickarna mot nya, mer extrema fyndighetsområden. Utvecklingen sker samtidigt som Kina skärpt exportkontrollerna för flera kritiska mineraler och jordartsmetaller. Sedan 1979 har Arktis sommaris minskat med 43 procent, vilket har blottlagt stora mineralresurser. Grönland, Nunavut och norra Kanada lockar prospekteringsbolag som vill säkra tillgångar utanför kinesisk kontroll.

På flera tusen meters djup ligger metallrika noduler - klumpar på havsbotten som innehåller nickel, kobolt och mangan. Asteroider kan bli nästa råvarukälla. Rymdgruvor går snabbt från vision till strategi. Asteroider kartläggs med rymdteleskop och sonder som analyserar vilka metaller de innehåller.

Målet är inte att frakta hem malm, utan att utvinna material direkt i rymden för satelliter, rymdstationer och framtida baser. EU arbetar samtidigt för att bygga upp egna leveranskedjor för kritiska råvaror genom ökad gruvdrift och förädling inom Europa. Men även med nya gruvprojekt och investeringar bedömer många att det kan ta åratal innan väst har realistiska alternativ till Kinas dominans.

Oljepriserna föll kraftigt på måndagsmorgonen i Asien sedan USA och Iran meddelat att de nått en överenskommelse om att öppna Hormuzsundet igen. Oracle redovisade rekordhöga intäkter för sitt fjärde kvartal i räkenskapsåret 2026, men aktien föll kraftigt sedan en svagare prognos och oro kring bolagets kassaflöde tagit över marknadens fokus





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