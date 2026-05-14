Kinas ledare varnar USA:s president för Taiwan-konflikt

Kinas ledare Xi Jinping varnade USA:s president Donald Trump för att meningsskiljaktigheter om Taiwan skulle kunna leda till en konflikt mellan länderna. Ledarna samtalade bakom stängda dörrar i Peking under torsdagen.

Kinas ledare Xi Jinping varnade USA :s president Donald Trump för att meningsskiljaktigheter om Taiwan skulle kunna leda till en konflikt mellan länderna, rapporterar kinesiska statliga medier enligt AP.

Ämnet ska ha avhandlats när ledarna samtalade bakom stängda dörrar i Peking under torsdagen. Taiwan uppger att önationen står i nära kontakt med USA och att man är tacksamt för landets stöd. – USA har upprepade gånger bekräftat sin fasta och tydliga ståndpunkt att stödja Taiwan, säger talespersonen för premiärministern enligt AP





Kinas ambassadör i USA önskar avbrutet krig med Iran inför toppmötet med KinaKinas ambassadör i USA uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trumps toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping. Xie Feng ifrågasätter godtycklig våldsanvändning i internationella relationer och tror att Kina kan bidra till en hållbar utveckling av världen genom en fungerande konkurrens med USA.

Kina inför nya toppmötet: Medlingen måste intensifierasKinas utrikesminister Wang Yi uppmanar Pakistan att ”intensifiera” sina medlingsinsatser mellan Iran och USA.

Kinas drömscenario: Övertala USA att ge upp TaiwanKinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan, vilket också skulle innebära att USA skulle ge upp sin militära närvaro i den delen av världen. Kinakännaren Björn Jerdén tror att det är en sannolikhet att Kina skulle sälja ut Iran för att få Taiwan och kontroll över Östasien, men han tror inte att amerikanerna är tillräckligt desperata för att göra det.

Kinas utrikesdepartement släpper versionen av Trumps och Xi:s möteKinas utrikesdepartement har släppt sin version av hur mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping gick. Enligt den har man kommit överens om hur USA och Kinas relation ska se ut i framtiden.

