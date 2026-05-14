Kinas utrikesdepartement släpper versionen av Trumps och Xi:s möte

Kinas utrikesdepartement har släppt sin version av hur mötet mellan USA:s president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping gick. Enligt den har man kommit överens om hur USA och Kinas relation ska se ut i framtiden.

Det nya mottot för ländernas samarbete framåt är en "konstruktiv strategisk stabil relation". Man ska även ha diskuterat Taiwanfrågan, som av Kinas utrikesdepartement beskrivs som den "viktigaste frågan när det gäller Kinas och USA:s relation". USA har ännu inte gått ut med en officiell version av vad Trump och Xi pratat om. Trumps kinabesök är det första sedan 2017





Kinas ambassadör i USA önskar avbrutet krig med Iran inför toppmötet med KinaKinas ambassadör i USA uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trumps toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping. Xie Feng ifrågasätter godtycklig våldsanvändning i internationella relationer och tror att Kina kan bidra till en hållbar utveckling av världen genom en fungerande konkurrens med USA.

Kina inför nya toppmötet: Medlingen måste intensifierasKinas utrikesminister Wang Yi uppmanar Pakistan att ”intensifiera” sina medlingsinsatser mellan Iran och USA.

Kinas drömscenario: Övertala USA att ge upp TaiwanKinas drömscenario är att övertala USA att ge upp Taiwan, vilket också skulle innebära att USA skulle ge upp sin militära närvaro i den delen av världen. Kinakännaren Björn Jerdén tror att det är en sannolikhet att Kina skulle sälja ut Iran för att få Taiwan och kontroll över Östasien, men han tror inte att amerikanerna är tillräckligt desperata för att göra det.

Donald Trump och Xi Jinping - dans med farliga vapen i USA-Kina förhållandeEn aktuell händelse som berör USA-Kina relationer, med potential för att påverka kriget i Iran och handelspolitiken. En djupgående förklaring av vad som står på spel och vad de båda ledarna vill uppnå från mötet.

