Kinnevik drar sig ur stålbolag, SL erbjuder dygnsbiljetter och AI-robot jagar vildsvin i Warszawa

Kinnevik minskar sitt innehav i Stegra drastiskt, SL firar kollektivtrafikens dag med specialbiljetter, och en AI-robot går viralt efter att ha jagat vildsvin. Nyheter om bostadsbidrag, ett narkotikabrott bland socialtjänstemän, inspelningen av "The White Lotus" på Rivieran, svenska NHL-debutanter, börsrekord och en explosion i Haninge kompletterar dagens nyhetsflöde.

Investmenbolaget Kinnevik har tagit ett drastiskt beslut gällande sitt engagemang i stålbolaget Stegra . Bolaget, som tidigare haft en betydande ägarandel, väljer nu att inte delta i den pågående finansieringsrundan. Detta har fått konsekvenser för värdet på Kinnevik s innehav; i den senaste kvartalsrapporten framgår det att investeringen har skrivits ned med hela 83 procent.

Det nya värdet på innehavet uppges nu vara 110 miljoner kronor, en markant minskning från föregående kvartals värdering på 649 miljoner kronor. Detta indikerar en betydande omvärdering av stålbolagets framtidsutsikter, vilket oundvikligen påverkar Kinneviks finansiella ställning och strategiska portfölj. För att fira den internationella dagen för kollektivtrafik, "World Public Transport Day", har SL valt att uppmärksamma dagen genom att erbjuda specialbiljetter. Fredagen den 17 april får resenärer möjlighet att köpa en dygnsbiljett för endast 40 kronor, vilket ger obegränsad resa under en hel dag. För de som redan reser till rabatterat pris är kostnaden ännu lägre, endast 20 kronor för samma dygnsbiljett. Detta initiativ syftar sannolikt till att uppmuntra användningen av kollektivtrafik och uppmärksamma dess betydelse för samhället. Statistiken från Försäkringskassan visar en tydlig nedgång i antalet hushåll som erhåller bostadsbidrag. Under de senaste fem åren har antalet ungdomshushåll med bostadsbidrag minskat med 44 procent, och för barnfamiljer är minskningen 32 procent. Alma Wennemo Lanninger, analytiker vid Försäkringskassan, förklarar att en bidragande orsak kan vara att inkomstgränserna för bostadsbidraget inte har hängt med den generella inkomstökningen. En annan faktor som lyfts fram är en rädsla bland hushållen för att hamna i skuld på grund av felaktiga utbetalningar av bostadsbidrag. För att adressera detta problem kommer en månadsberäkning att införas vid årsskiftet, vilket förhoppningsvis kommer att minska antalet skuldsatta hushåll. Ett uppmärksammat narkotikabrott inom Stockholms stad har kommit till ytan efter att en socialtjänstchef greps. Mannen, som i sin yrkesroll har ansvar för missbrukare, observerades av civilpoliser på ett dansgolv i januari 2024 och misstänktes för narkotikapåverkan. Det framkommer även att han tidigare har gripits för narkotikabrott under 2022, då han jobbade för ett privat bolag. Fyra månader efter det gripandet fick han sin nuvarande tjänst som chef inom Stockholms stad. En källa inom staden uttrycker oro för att mannen kan bli utpressad om han själv är en kund hos langare, vilket ytterligare komplicerar fallet och dess potentiella konsekvenser. Inspelningen av den efterlängtade nya säsongen av succéserien "The White Lotus" har inletts på den anrika franska Rivieran. HBO har nu bekräftat att handlingen kommer att kretsa kring den prestigefyllda filmfestivalen i Cannes. Precis som i tidigare säsonger kommer serien att utforska teman som sex, intriger och minst ett dödsfall, med fokus på gäster och personal på en lyxhotellkedja. Det är ännu oklart huruvida själva filmfestivalen, som äger rum mellan den 12 och 23 maj, kommer att användas som inspelningsplats. I rollistan ser vi en blandning av internationella stjärnor som Helena Bonham Carter, Vincent Cassel och Steve Coogan, tillsammans med svenska Frida Gustavsson och norske Tobias Santelmann. En AI-robot vid namn Edward Warchocki har gjort succé och blivit viral efter att ha observerats jaga flera vildsvin genom Warszawas gator. Robotens färd sträckte sig från ett bostadsområde ut i skogen. Edward Warchocki styrs av artificiell intelligens och har snabbt etablerat sig som en kändis i Polen, med framträdanden i flera tv-program och till och med ett besök i det polska parlamentet, enligt rapporter från Reuters. Svenska hockeytalangerna Wilmer Skoog och Ludvig Jansson har båda noterats för sina första poäng i NHL. De bidrog till Floridas imponerande seger över Detroit under natten, rapporterar AP. Skoog inledde starkt genom att assistera till det första målet endast fem minuter in i matchen. Senare i den andra perioden levererade han ytterligare en assist när han spelade fram lagkamraten Mike Benning till ett handledsskott som resulterade i mål. Finansmarknaderna visar starka trender med amerikanska index som S&P 500 och tekniktunga Nasdaq på rekordnivåer. Även på den asiatiska marknaden har det varit positiva rörelser; det japanska Nikkei 225-indexet nådde rekordnivå under torsdagens handel, med en uppgång på 2,4 procent vid lunchstängning. Det bredare Topix-indexet ökade med 1,3 procent. Sydkoreanska Kospi visade en uppgång på 2,1 procent, medan Hongkongbaserade Hang Seng klättrar 1,1 procent, vilket indikerar en övergripande optimistisk stämning på de globala börserna. En explosion har inträffat vid en villa i Haninge, söder om Stockholm. Polisen rapporterar att fönsterrutor på huset har krossats, men lyckligtvis har ingen person kommit till skada. "Det var människor hemma när det smällde, och nu pratar vi med de boende, med grannar och folk i området för att samla in information", säger presstalespersonen Carina Skagerlind. Nationella bombskyddet har skickats till platsen som har spärrats av. I samband med händelsen har flera personer i området kontrollerats, enligt polisen. Sent under onsdagskvällen, lokal tid, larmades brandkåren i Geelong, sydöstra Australien, till ett oljeraffinaderi där kraftiga explosioner och omfattande eldsvådor rapporterades. Raffinaderiet har en kapacitet att förädla upp till 120 000 fat olja per dag och är, tillsammans med ett liknande verk i Brisbane, de enda i landet som används för att framställa bensin av råolja. Australien har redan innan denna brand haft problem med bränslebrist då landet importerar all sin olja från Asien, en import som har påverkats av den geopolitiska situationen i Iran





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Wallenberg Investments investerar i Stegra, flodhästar ska avlivas i Colombia och inflationen sjunkerWallenberg Investments leder ett konsortium som investerar i ståltillverkaren Stegra. Samtidigt planeras avlivning av flodhästar i Colombia som härstammar från Pablo Escobars djur, och inflationen i Sverige fortsätter att sjunka.

Read more »

Ny AI-funktion utmanar Lovable, Stegra säkrar miljardfinansiering och inflationen fortsätter att sjunkaBilder tyder på att Anthropics Claude lanserar en funktion som utmanar Lovable. Stegra säkrar 15 miljarder kronor för stålverksbygge. Inflationen fortsätter att sjunka och KPIF landar på 1,6%. Dessutom: Evergrande-grundare erkänner brott, Alecta kritiseras, United Airlines VD diskuterar sammanslagning och OpenAI:s värdering ifrågasätts.

Read more »

Klart: Stegra får miljardinvesteringStåltillverkaren Stegra i Boden har gjort upp om ny finansiering på cirka 15,1 miljarder kronor från ett konsortium lett av Wallenberg Investments, skriver Stegra i ett pressmeddelande.

Read more »

Leif Johansson hyllar Stegra: Kan göra ett bra stålverkDen rutinerade industrimannen Leif Johansson är redo att fatta klubban i Stegra nu när stålsatsningen har säkrat en finansiering på 15 miljarder kronor.”Om man tittar på orderstock och kundintresse så tror vi att man kan göra ett bra och framgångsrikt stålverk”, säger han.

Read more »

AMF deltog inte i räddningsemissionen i StegraAMF, som hört till storägarna i Stegra, deltar inte i den Wallenbergledda finansiering som lanserades på tisdagen och står därmed inför utspädning.

Read more »

Wallenberg Investments räddar grönt stålverk: 1,4 miljarder euro i ny finansiering till StegraWallenberg Investments leder en finansieringsrunda på 1,4 miljarder euro för att rädda det krisdrabbade gröna stålbolaget Stegra. Initiativet lyfts fram som ett industriprojekt av nationell betydelse, men framgången är beroende av ett effektivt genomförande. Samtidigt påverkar geopolitiska spänningar och ekonomiska faktorer marknaderna globalt.

Read more »