Kiosko Import: En lugnare verksamhet med gott om delikatesser

Kiosko Import på Friisgatan är en lugnare verksamhet jämfört med Bar Kiosko på Nobelvägen. Här kan man njuta av en lugnare atmosfär medan man njuter av en god lunch med en blandning av delikatesser från olika länder. Men, som i Las Vegas, kan det ibland vara vinst och ibland förlust i köket. Men, om man inte äter mackorna, är det vinst varje gång.

Vad är det som pågår? Så är känslan efter att ha ätit lunch på Kiosko Import – det vill säga Bar Kioskos enklare småsyskon – för andra gången. Om baren på Nobelvägen är en liten bit av Sydeuropa i Malmö, där stammisarna skojar och skrattar kring vällagade tapasrätter i baren, är Kiosko Import på en märklig del av Friisgatan en lugnare verksamhet.

Övre våningen fungerar som lager för alla de delikatesser som gänget bakom företaget importerar från Spanien, Italien, Portugal och Latinamerika, medan markplan utgörs av en liten livsmedelsbutik, kök och matsal. Sedan Speceributik på Amiralsgatan stängde är detta det bästa stället att gå till för konserver, ostar, grönsaker, inläggningar och annat skoj som man knappast hittar hos matvarukedjorna. Och att man har så många trevliga produkter att jobba med, borde rimligtvis märkas även på luncherna.





